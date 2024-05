El Mosconia lo vuelve a hacer: el equipo juvenil logra el segundo ascenso del club en un fin de semana para la historia

Ya es oficial: el equipo juvenil del C.D Mosconia es “de Primera”, tras ganar por 5-0 al S. D. Narcea. Los moscones repitieron hoy la gesta de sus compañeros de la categoría Infantil, que consiguieron el ascenso este sábado, y colman de alegría a una afición que los acompañó este mediodía en el Marqués.

La nueva Junta Gestora del C.D Mosconia advirtió de que llegaba con ganas y fuerza, y lo está demostrando. El intenso trabajo para fortalecer y potenciar la cantera, y la motivación que se traslada a los jugadores, da sus frutos. Y el club celebra, este fin de semana, el ascenso de dos de sus equipos, el infantil y el juvenil. En una temporada “que será recordada con los años”.

El equipo juvenil del C.D Mosconia que logró, este mediodía, su ascenso a Primera Categoría / LNE

Después de la victoria de los infantiles, que se impusieron al Astur C.F, la afición esperaba con ilusión hoy el segundo ascenso. Y los juveniles no defraudaron. El club ha agradecido a la afición su apoyo y ha dado rienda suelta al júbilo en el campo, al ritmo del “We are the Champions” de Queen y con voladores, para que a nadie en la comarca se le escape que el Mosconia es, doblemente, un club de Primera.