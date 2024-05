Esta es la suma por la que se traspasa el Tutti Frutti, “un comercio muy guapo y que funciona muy bien” en el centro de Grado

La actual gerente de la conocida tienda de golosinas “Tutti Frutti” en la calle Asturias de la villa de Grado se ve obligada a traspasar el negocio, “con todo el dolor”. Las complicaciones de salud, lamentablemente la acompañan y, al cumplirse poco más de un año desde que se puso tras el mostrador, necesita urgentemente un relevo.

“Este pasado mes de marzo hizo un año que lo cogí. Pero ya lo había tenido antes. Lo tengo que traspasar por enfermedad. El negocio funciona muy bien, es solo abrir la puerta y trabajar”, asegura Úrsula Mon. Además de los “snacks” como patatitas y golosinas, el “Tutti” tiene buena selección de encurtidos, cajas de bombones y hasta “algunos juguetes pequeños y tazas de comunión”.

“También hago tartas de Kinder y de gominola, bandejas de Kinder, envoltorios con un huevo de chocolate, decoración de obleas para tartas, pollitos de Pascua… Y también tenemos cromos”, destaca la comerciante, sobre “un negocio muy guapo” que está listo para su siguiente dueño.

Escaparate del Tutti Frutti, la tienda de golosinas y snacks variados en Grado / LNE

“Pido 14.000 euros, con todo lo que tiene, y el alquiler, que el local no es mío”, apunta Mon. El alquiler mensual es de 300 euros, a los que se suma el IVA. “Funciona muy bien, pero mi salud ya no me deja más, no se puede cerrar y abrir y volver a cerrar”, añade la gerente, con la que se puede contactar a través de las redes sociales del propio negocio.

Conocida como “El Tutti”, la tienda se traspasa con mercancía. “Si no aparece nadie tendré que venderla, y también el mobiliario, con todo el dolor de mi corazón”, lamenta la joven, que asegura, en un año en el negocio, “hice 44.800 euros”.