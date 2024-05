El Mercadón tira de la Segunda Flor, que saca el paraguas pero atrajo mucho público

Menos de lo que habría en un día despejado, pero bastante público pese a la lluvia que cayó, aunque ligera, a lo largo de la mañana. El Mercadón de Primavera, en el parque de Arriba, fue lo que más tiró de la Segunda Flor que, con menor afluencia que en otras ediciones por el tiempo, llenó igualmente el recinto y en determinados momentos hubo una muchedumbre que dificultaba caminar entre los puestos. "Se nota la lluvia, pero la gente aguanta, tenemos movimiento y nosotros estamos contentos", explicaba este domingo Iván García, con un gran expositor de conservas del mar que tuvo mucho éxito. Viene desde Santander desde hace años, en Asturias solo hace cuatro ferias anuales y dos son mercadones coincidiendo con "las flores de Grado".

Entre los productores moscones presentes, la Quesería Temia, sinónimo de calidad y de la mejor tradición del afuega'l pitu. Es Raquel Álvarez, responsable de la firma junto a su hermana Verónica, la que está hoy al frente del stand del Mercadón. Como siempre, con una gran sonrisa y con una muestra de sus distintas variedades. No suelen estar en los mercados dominicales habituales, así que muchos amantes de sus productos aprovechan para llevarse reserva. No está mal la mañana, indica, pese a que el tiempo no haya acompañado. El flujo de los que llegan al parque de Arriba para dar una vueltina entre los puestos es constante aunque sea con el paraguas abierto.

Muchos dulces, puestos de pan, embutidos, quesos de diversas especialidades, miel, cerveza hecha en Grado y legumbres, con la Faba Asturiana IGP como reina de los stands del Mercadón. Al ambiente de los puestos del parque de Arriba se sumó el de la villa, con el mercado tradicional habitual en General Ponte, el de textiles, calzado y complementos en Manuel Pedregal, y el de la huerta y otros productos en la zona de Indalecio Corugedo. Bares y cafeterías llenas en todos los puntos del centro del casco urbano y cita también muy animada en la parte alta de la villa, en el entorno del mercado del ganado que acogió la entrega de premios de la feria que se venía celebrando desde el viernes en el recinto.