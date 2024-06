"Grado tiene que tener un Museo del Día’l Traxe’l País en este mandato"

José Luis Trabanco González, (IU) es alcalde de Grado desde 2015. Tras cumplirse un año de las últimas elecciones y cerca de que a mediados de junio llegue el primer aniversario de su última investidura como regidor, hace balance de este ejercicio, del camino andado por el municipio y de lo que queda por hacer hasta final de mandato, cuando se retirará de la primera línea política –ya anunció que no volverá a ser candidato– y culminará una etapa que espera poder cerrar con varios grandes proyectos rematados.

–Haga balance de este primer año de gobierno municipal.

–Muy intenso. Comenzamos muy fuerte el mandato con obras muy importantes: por un lado, las que ya estamos ejecutando y están a la vista y, por otro, impulsando los proyectos y obras que vienen detrás. De las 22 propuestas importantes que llevábamos en nuestro programa electoral, hay 18 que están ya ejecutadas, en trámite o en negociaciones para poder sacarlas adelante. Nos quedan cuatro pendientes, pero restan tres años de mandato.

–Entre esas obras relevantes se encuentra la semipeatonalización y renovación integral del centro urbano de la capital. Usted dijo que este será el mandato de la villa.

–Sí, así es. Aunque sin olvidar la zona rural, porque en este primer año ya llevamos casi un millón de euros destinados a la zona rural, a reparación de caminos y traídas de aguas que vamos a hacer próximamente. Este tiene que ser el mandato de la villa porque la situación económica ya nos lo permite. Hasta ahora no podíamos acometer obras tan importantes.

–Explíquese.

–Cuando llegamos había una deuda cercana a los 7 millones, no llegaba. Se fue eliminando, aunque el primer mandato fue complicado, la situación era la que era. Pero los vecinos nos siguieron apoyando. Creo que porque hemos sido serios y así lo entendieron los ciudadanos, si no no seguiríamos aquí. Hacemos lo que decimos que vamos a hacer y cuando algo no se va a hacer o no se puede hacer, también lo decimos y explicamos. Hay que destacar además las subvenciones que hemos podido conseguir para las obras de calles y plazas, que se están ejecutando con una financiación del 80 por ciento de fondos europeos. El ayuntamiento solo paga el 20 por ciento.

–¿Cuándo se acabará esta primera fase del entorno de la iglesia y Marqueses de la Vega de Anzo?

–Calculamos hacia el 20 de junio, que esté ya todo. Luego se seguirá por Indalecio Corugedo y La Blanca, que en realidad ya está en marcha, y esa parte tiene más obra, es una de las plazas más guapas que van a quedar en Grado.

–Nuevo Centro Cultural, más instalaciones deportivas, ampliación de la escuela infantil... Todos proyectos ahora en marcha.

–El Centro Cultural se va a culminar este año y dará un empuje tremendo para la cultura en Grado, que ya de por sí tiene un altísimo nivel en programación y actividades. Espero, por cierto, que la grúa de estas obras del Centro Cultural pueda estar retirada ya para las próximas fiestas de Santiago y Santa Ana, que en esas fechas ya no se tenga que utilizar y esté desmontada. En la villa hay que sumar más instalaciones deportivas, las pistas de tenis y pádel, estamos haciendo el proyecto para unas pistas de atletismo en en el entorno del instituto César Rodríguez... Una vez que se hagan las pistas de atletismo ya culminamos las necesidades de instalaciones deportivas para los clubes de la villa.

–Y el nuevo Plan General.

–Es muy importante, como la licitación para el proyecto quedó desierta, le hemos dado una vuelta y volveremos a sacarla ya en breve. Es muy relevante, sobre todo para algunos sectores y unidades de actuación. Y nos quedaría también darle otra imagen a las fachadas de la villa, esas ruinas que hay que abordar. También dentro de este mandato hay que abordar esto, aunque es muy complicado porque estamos hablando de titularidad privada, que no se pueden obtener subvenciones para ese tipo de rehabilitaciones, no es fácil, pero estamos trabajando en este tema de las fachadas.También en materia de nuevos espacios museísticos incluyendo uno vinculado al Día’l Traxe’l País que se celebra en Grado. Yo creo que dentro de este mandato, Grado tiene que tener un Museo del Día’l Traxe’l País. Significa mucho para Grado. Cuando se cumpla el décimo aniversario de su celebración vamos a solicitar que se declare Fiesta de Interés Regional. Insisto, es muy importante y creo que debe tener un museo dedicado.

–Están trabajando también en la Ronda del Cubia, un viario que circunvale Grado sin entrar en el centro de la villa, sacando el tráfico del casco urbano, que tendrá carril bici y comunicará centros deportivos y educativos.

–Estamos empezando a negociar con los propietarios de terrenos. Este proyecto, como el de las pistas de atletismo, por ejemplo, es uno de los que podríamos intentar que tuvieran también financiación europea a través de la agrupación de municipios que hemos hecho con Llanera y Las Regueras. Para optar a determinados tipos de fondos europeos hay que contar con poblaciones de más de 20.000 habitantes o agrupaciones de municipios que superen esa cifra y donde uno de ellos tenga más de diez mil, en este caso es Llanera.

–¿Cómo se ha llegado a esa agrupación de municipios y qué iniciativas quieren acometer?

–Mucha gente de Las Regueras viene a Grado a las actividades deportivas y culturales, de Llanera también acuden a los mercados... Y estamos trabajando juntos en este tema para optar juntos. En nuestro caso podríamos ver si encaja la Ronda del Cubia al tratarse de una iniciativa que incluye carril bici y el aspecto de la movilidad sostenible y el deporte, las pistas de atletismo y también estamos trabajando en el proyecto de mejora de la traída de agua para los pueblos de San Juan y El Fresno. Pensamos que puedan encajar, pero hasta que no se vean esas líneas subvencionables no lo sabremos. Mientras, avanzamos con los proyectos para tenerlos listos cuando salgan y poder optar si es posible.

–¿Falta vivienda disponible en Grado para venir a vivir? Hay personas que quieren instalarse en el concejo, buscan y no encuentran con facilidad.

–Sí. Y detectamos que hay gente que ahora busca un tipo de vivienda unifamiliar o adosada. Y tenemos que facilitar eso en algunos espacios. Hay zonas como la del campo de fútbol y todo el sector que va desde las instalaciones deportivas al instituto Ramón Areces que puede que sea adecuada. Ya en ese entorno hay ese tipo de vivienda. Grado tiene calidad de vida, es un sitio guapísimo para vivir. Hay actividad e instalaciones culturales y deportivas para todas las edades, el parque fluvial, servicios... Y la villa va a dar además ahora otro cambio muy importante con toda la remodelación del centro. ¿Qué nos falta? El desarrollo del polígono de La Cardosa, que ahí hasta ahora no estamos llegando como teníamos que llegar.

–¿No hay avances?

–Va más lento de lo que querríamos. Y hay que impulsarlo en este mandato sí o sí. Esperemos que este año se empiecen a ver tres o cuatro construcciones nuevas y que sea un continuo todos los años. Lo que siempre digo: si no podemos tener una empresa de mil trabajadores sí podemos tener cien empresas de diez cada una

–Ha dicho que este será su último mandato. Le quedan tres años para poner fin a su etapa como alcalde y culminar también un proyecto político para Grado.

–Sí. Cuando llegué a la Alcaldía dije que teníamos que dedicarnos a la zona rural porque estaba en una situación lamentable. Y que después llegaría el momento de la villa, que ha llegado. Cuando llegamos la situación económica era otra, ahora es muy diferente y nos permite mirar al futuro de una manera mucho más optimista. Hay quien ve ahora las obras de calles y plazas y dice que es muy importante y que Grado va a pegar un cambio grandísimo y es verdad. Pero lo que más me ha llegado a mí de estos años como alcalde y no olvidaré jamás fueron las exhumaciones de las fosas comunes. Ver a los familiares cuando se sacaron los restos es algo que nunca olvidaré. Nuestros padres nos contaron el horror, no se podía seguir así... La historia debe conocerse para que no vuelva a suceder.