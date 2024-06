Grado tiene un farmacéutico de récord: "La verdad que Hungría ha sido una experiencia impresionante"

Contento, "abrumado" por la cantidad de muestras de cariño y felicitaciones recibidas y con una "experiencia impresionante" más vivida. Así se encontraba ayer el atleta avilesino y farmacéutico de Grado, Nicolás de las Heras, tras su éxito en el Campeonato del Mundo de 48 horas de Hungría de este fin de semana. Ya trabajando su botica moscona, no fueron pocos los que este martes pasaron por ella para darle la enhorabuena al ultrafondista, preguntarle por la gesta, a la vez que por los trofeos que enseñó con la amabilidad que le caracteriza.

Los resultados de la prueba superaron las expectativas del propio deportista, pues recorrió 441,208 kilómetros, lo que le dio la la segunda posición en la clasificación general de la carrera celebrada en Balatonfüred y la primera en su categoría, de mayores de 55 años. Su hazaña le hace récordman de España absoluto de la distancia y récordman mundial de su categoría. Este miércoles será recibido en el Ayuntamiento de Grado por los responsables municipales para reconocer su mérito.

De las Heras, a la izquierda, en el podio de Balatonfüred (Hungría). / N. H.

"La verdad es que ha sido una experiencia impresionante y el resultado inimaginable. Ni en el mejor de los sueños habría pensado que llegaría a alcanzar los 441 kilómetros en dos días sin parar", explicó a LA NUEVA ESPAÑA ayer. Confiesa que tenía expectivas de hacer una buena carrera, "pero no tan grande como me salió". Así que, "muy contento, abrumado por la cantidad de felicitaciones y cariño recibido por la gente, porque además eso se nota muchísimo a la hora de competir, que vas súper arropado", señaló.

De las Heras es una persona muy conocida y querida en Grado, un hombre que participa en diferentes causas solidarias, entre ellas la del "Reto de Rober contra el cáncer", aunque no es la única. Avilesino, para los moscones es un vecino más del que se destaca su altruismo y su bondad, faceta esta que también desarrolla al frente de la farmacia que tiene en la plaza General Ponte de la villa.

De las Heras, con el gaitero Pelayo Coalla, a su llegada al aeropuerto. / N. H.

"La experiencia de una carrera de este tipo es muy diferente a las demás que he vivido, porque aquí no solo es correr, comer y beber, es gestionar muchísimas cosas. Cuando te entra el sueño, cuando te duelen las piernas, saber parar en determinados momentos, estrategias... Hay corredores que duermen pequeñas siestas, yo tuve la fortuna de no tener que dormir nada, pero bueno hice un decanso de 20 minutos que me vino fantástico, con algunos pequeños masajes, cosas que no suelo hacer en otras carreras más cortas", explicaba este martes el atleta.

En este tipo de pruebas, "todo suma y no hay que despistarse, estar siempre atento para no peder mucho tiempo, seguir avanzando, corriendo lento, pero avanzando", indicó. De las Heras señala que el hecho de ser un evento internacional, en Hungría, un campeonato del mundo, "hace que sea más emocionante y los nervios estén más a flor de piel", que "la emoción del momento y la vivencia, que al final es lo que importa, es mucho más intensa y difícil de olvidar". "En este caso si además te sale como me salió a mí, todo fenomenal, queda el recuedo para toda la vida", concluyó.