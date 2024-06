"Mamma Mia, here we go again!", el Virgen del Fresno se pone a bailar a ritmo de ABBA en su festival solidario

El colegio público Virgen del Fresno de Grado organiza por octavo año su festival solidario "Solidarte", que se celebrará este 11 de junio. En esta ocasión la recaudación que se obtenga de los donativos de las familias y toda la comunidad educativa se destinará a la Asociación Clowntigo, payasos de hospital, que "compartirán con el alumnado su gran labor haciendo llegar el arte clown de un modo especial a niños y adultos hospitalizados, colectivos vulnerables y nuestros mayores".

El festival se desarrollará esta vez bajo el lema "Mamma Mia, here we go again!", que será el hilo conductor àra las actuaciones de todo alumnado al son de los grandes éxitos del grupo sueco ABBA. Por el momento, la cita es del alumnado y para el alumnado, es decir, no es abierto a las familias por razones de espacio em el centro, aunque estas pueden realizar el donativo solidario que consideren. Todo el evento se grabará y se les enviará a los padres y madres para que puedan igualmente disfrutarlo.

Según explica el centro, el broche al acto llegará con Lucía Alonso, de la mano de Edgar Olivero, con un gran concierto interpretando los grandes éxitos de ABBA con canciones como Dancing Queen, Waterloo o Super trouper.

El objetivo de este festival "es educar en la solidaridad al mismo tiempo que se potencian las destrezas comunicativas y expresivas del inglés y la expresión artístico- musical a través de actividades muy motivadoras e inclusivas, como el teatro, la danza y la canción", señala el centro.