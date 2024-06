Grado "encanta", el concejo a través de los ojos de los que han llegado de fuera para quedarse: "Hay de todo y se puede vivir de otra manera"

Ver Grado con los ojos de los que han llegado de fuera para vivir y se quedan porque el concejo les "encanta". Es la visión que ofrecen los nuevos vecinos de un municipio que se encuentra entre los de la zona centro que ganan habitantes según las estadísticas recientes. Hay parroquias como Sama que han recibido a varias familias procedentes de otros países como Perú o Rumanía. Pero también vienen desde más cerca, desde distintos puntos de España. En esta misma localidad moscona hay una nueva familia con hijos que procede de Toledo. Y otro ejemplo es Villandás, el lugar que eligieron David Pedragosa, músico profesional, y su familia para instalarse. Ellos trasladaron su residencia desde Madrid a este pueblo donde, junto a su mujer, Amaya García, compraron una vivienda, en la que vive también una hija, Paula.

"Grado es maravilloso", asegura Pedragosa, que destaca naturaleza, servicios y la calidez de la gente como algunas de las muchas cosas que le gustan de un lugar en el que "el tiempo se vive de otra manera" y ha encontrado "esa serenidad necesaria, más en estos tiempos". A la villa llegó para quedarse en 2021 Victoria Rivero, antes de la jubilación, situación que ya ha alcanzado actualmente. Madrileña, tenía claro que en este momento de su vida quería vivir en el Principado –«la elección era Asturias, lo tenía clarísimo»– aunque admite que acabó en la capital moscona por casualidad, tras buscar en otros lugares de la región que no le encajaron por diversos motivos. Acertó, «por la gente, por la cercanía a todo, por el entorno», afirma, segura de que se quedará. «Me encanta Asturias y Grado, que es fantástico», dice.

Rivero y Pedragosa tienen historias distintas, pero coincidentes en que en ambos casos buscaban otra forma de vivir. El músico y su mujer, en Villandás desde hace unos tres años, querían una zona rural y fue fundamental que en esta pudieran disponer de una buena conexión a Internet. Ambos teletrabajan, aunque él viaja en ocasiones en giras que le han llevado al extranjero o a distintos puntos de España. Precisamente este mismo domingo volvía a Grado tras tocar en Madrid con Amistades Peligrosas, uno de los grupos con los que toca, entre los que se encuentran varios conocidos como la Orquesta Mondragón. Su familia es un ejemplo de integración total en la comunidad, a la que además tratan de aportar, en este caso a través de la música. Él suele tocar la guitarra los miércoles por la tarde en el patio de la Casa de Cultura de Grado para quien quiera escucharle.

"Mi hija de 13 años va a uno de los institutos de la villa y está inscrita en la actividad de gimnasia rítmica en el polideportivo, los lunes y miércoles, de 6 a 8de la tarde. La bajo en coche y como no me merece la pena volver a casa, solía esperarla caminando por el paseo del río con mi perro. Se me ocurrió un día coger un libro de la biblioteca de Grado y descubrí la Casa de Cultura, ví el espacio precioso del patio que tiene, con su escenario de maderita y pregunté si podía tocar. Después de hablar con el Ayuntamiento y gestionarlo, me dieron un permiso para hacerlo y me bajo la guitarra los miércoles y toco en directo para el que me quiera escuchar", explica.

Recuerda que hace un tiempo invitó a venir a un amigo bajista de Madrid a pasar unos días. "Estuvo tres días aquí. Uno de los días llevé a mi hija a la villa y me fui con él de paseo mientras la esperábamos. Estuvimos caminando y una de las sensaciones que tenía y que me decía era que aquí la gente no está cabreada. En Madrid está todo el mundo como enfadado, nervioso, estresado... Aquí la gente es amable, la sensación es totalmente distinta, me decía. Y estoy de acuerdo, el tiempo se vive de otra manera y hay esa serenidad necesaria más en estos tiempos", comenta Pedragosa.

Su mujer es madrileña, aunque con orígenes asturianos. Fue una experiencia de una persona muy cercana a ella, sumada a la pandemia y a otras circunstancias, la que hizo que en vez de dejar la mudanza para más adelante, lo hicieran ya. "Mi suegra tenía familia en Grado y veraneaba aquí cuando era pequeña, así que esta es una zona, digamos, de cierta herencia familiar. Supimos que se vendía esta casa por una amiga que vive en Somiedo y la compartió. Vinimos a verla y nos encantó el entorno, el paisaje que teníamos alrededor. Siempre habíamos estando pensando en irnos a un pueblo pequeño cuando nos retiráramos, para estar tranquilos y disfrutar de la naturaleza. Una persona muy cercana tenía esta misma idea, pero falleció justo al jubilarse, sin poder hacerlo ni disfrutar de nada de lo que tenía previsto. Eso fue como una lección de vida y, sumado a otras circunstancias, como la pandemia, nos decidimos. Pudimos vender lo que teníamos en Madrid y comprar esta casa de Villandás. Fue un cúmulo de circunstancias y la sensación de que a veces la vida te dice por aquí... Y en este caso decidimos dejarnos llevar y aquí estamos. Muy contentos la verdad. Grado es una maravilla", cuenta preguntado por cómo acabó en la localidad moscona Pedragosa.

Desde Villandás se mueve cuando tiene que trabajar, va a Madrid y desde ahí hasta donde toque. También realiza grabaciones de guitarra para distintas compañías en diversos lugares del mundo que envía desde Grado, y su mujer, que se dedica al sector de la actividad física y el bienestar, también puede teletrabajar. "No hay pegas. Lo único que si viajo por una gira tengo que bajar el día antes a Madrid, pero no considero que mi trabajo se haya visto muy afectado por el cambio de residencia", explica este músico que da por "permanente" su residencia en la localidad moscona.

En la historia que trajo a Victoria Rivero a Grado hay elementos coincidentes con la de Pedragosa, aunque ella, aún buscando un lugar mucho más tranquilo que Madrid, tampoco quería un pueblo muy pequeño o una zona totalmente rural. Llegó a la capital moscona un 10 de abril de 2021, recuerda con exactitud. Tiene una amiga que vive en Nava y en realidad fue por esa zona que comenzó a buscar.

"Lo cierto es que llegué a Grado por mera casualidad. Estaba buscando una vivienda de alquiler más en la zona de Nava, la que conocía, porque allí está una amiga de Madrid que lleva 24 o 25 años ya en Asturias y yo he venido muchísimo a su casa. Vine con mi perrina, que ya falleció, y la cuestión fue que nadie me alquilaba por allí teniendo perro. Buscaba porque me faltaban dos años para jubilarme, estaba el tema del covid... Digamos que amplié la búsqueda y me dije da igual donde sea en Asturias y fue en Grado que encontré. Y estoy muy contenta. Me gusta mucho. Grado me encantó y la acogida que me han dado los vecinos fue buenísima, tengo aquí amistades fuertes", explica.

Cuando llegó aún estaba en activo. Ha teletrabajado muchos de su vida y necesitaba que su nueva casa tuviera buena conexión a Intenet. "Me interesaba una pequeña ciudad o un pueblo grande, algo no dejado de la mano de Dios", comenta. La vivienda con la que dio también se adaptaba a sus necesidades y tomó la decisión de Grado. No se equivocó. "Me encantó que estuviera tan cerca de Oviedo, que la villa es bastante llana, el paseo del río me fascinó desde el principio, que hubiera un lugar por el que pasear tan sumamente bonito. Además el contraste a nivel de paisaje, naturaleza, claro, es muy grande con respecto a Madrid", valora.

Grado "es fantástico", incide. "Está también muy cerca de la playa, te puedes ir a dar un paseo a la playa cuando quieras y yo lo hago mucho. Me he operado de caratas en Jove, en Gijón, las vacunas del covid me las he puesto en el HUCA, para mi las distancias aquí son muy cortas... Todo está cerca. Todo el tema de los servicios sanitarios no tienes la masificación de Madrid. Alli el médico te conoce y los profesionales sanitarios te atienden igualmente bien, pero aquí el centro de salud lo tengo con solo salir de casa y cruzar el parque de Arriba. Y es un lugar con muchas actividades culturales, diversas, pero que también tienen que ver con la tradición y la historia de Asturias", dice Victoria Rivero, que solo tiene buenas palabras para los asturianos y su tierra, por la que, confiesa, siente mucho apego.

Vive en el centro de la villa. Sale de casa y encuentra parques, "farmacia, el Exprés, Pastur... Grado me encanta", incide. Tiene 66 años años y se jubiló como transcriptora especializada en investigaciones sociológicas. "Mi idea siempre habia sido hacer lo que he hecho cuando me jubilara. Pero la pandemia condicionó que tomara antes la decisión. Había teletrabajado los últimos 27 años de mi vida profesional y podía hacerlo desde cualquier lugar que tuviera una buena conexión", señala.

"La elección inicial era claramente Asturias, eso sí, pero fue el destino el que me trajo a Grado", donde también practica actividad física. "Al principio me sorprendía todo. El mercado tan increíble, ver Peñaflor y el monte desde casa... Y todo muy bien, la verdad. Mi familia me visita, también le encanta Grado poque tenemos de todo. Para salir a tomar algo, las actividades de la Casa de Cultura, yo hago Chi Kung en el parque con un grupo de mujeres y hombres y también me he matriculado en la Universidad de mayores en Oviedo, solo de unas cuantas asignaturas, pero voy una tarde y me está resultando interesante", comenta.

"Y me gusta mucho la accesibilidad, el Ayuntamiento lo tienes ahí si quieres ir a dar una queja o a preguntar cualquier cosa, puedes charlar con ellos. Me gusta la cercanía y la no masificación, esa cercanía para vivirla. Y luego, claro, que tengo muy buenos vecinos y vecinas. Estoy contenta, muy contenta", concluye Rivero.