Adiós al puro en El Marqués y al "pitu" en la piscina: Grado inaugura sus espacios deportivos libres de humo

El compromiso del Ayuntamiento de Grado con la salud comunitaria es palpable en la promoción del deporte, de los hábitos de vida saludables (por ejemplo, a través de las conferencias de la Semana de la Salud, que cumplió recientemente su primera década) y también en la decisión pionera de declarar los espacios deportivos del concejo "libres de humo".

“Estamos muy contentos de seguir siendo innovadores en el deporte, la verdad. Sabemos que es una apuesta arriesgada pero creemos que la ciudadanía lo va a entender y apreciar. Es un esfuerzo por mejorar la salud comunitaria”, señaló la concejala de Deportes, Lorena Cabo, desde las piscinas de verano de Grado.

Allí, se inauguraron oficialmente los nuevos espacios donde “se respira mejor”. Se acabó el puro en los campos de fútbol y “el pitu” a las puertas del polideportivo y la piscina. Ni cigarrillos ni vapers. Y es que los últimos son, actualmente, los responsables de que muchos jóvenes se inicien en el nocivo hábito del tabaquismo.

“Estamos muy contentos porque Grado es el primer municipio que declara espacios sin humo todas sus instalaciones deportivas municipales al aire libre. Eso es un paso muy importante, es de los pocos que ha tenido esa valentía y que está apostando tanto por la salud poblacional. Porque esto es algo que nos va a beneficiar, no solo a los no fumadores, sino también a los fumadores”, explica Rocío Toledo, técnica de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer de Asturias (AECC)

A la espera de que se publique la nueva ley para regular los espacios sin humo, la iniciativa de la AECC nace “precisamente, de esa necesidad que hay de aumentar los espacios sin humo para controlar y regular todo lo que es la incidencia de los jóvenes y el tabaco”. “Se trata de desnormalizar el tabaco. Se vio que con la anterior ley, por la que no se puede fumar en espacios cerrados, no se han obtenido los resultados esperados. La incidencia se ha movido muy poco y los chavales se siguen iniciando. Se pretende que con esto y otras medidas haya menos lugares a nivel comunitario donde se permita fumar”, añade Toledo.

Piscinas municipales de Grado / Á. R.

La diferencia entre espacios libres de humo y espacios sin humo la explicó Yolanda Calero, presidenta de la AECC en Asturias. “‘Sin humo’ son aquellos espacios en los que se recomienda y se hace prevención, se divulga e informa para recomendar a las personas que no fumen. O si quieren fumar, que salgan. Por ejemplo, la playa de San Lorenzo en Gijón, es un espacio sin humo. Por otra parte, los espacios libres de humo son espacios donde fumar está prohibido, por ejemplo la entrada a un colegio o un hospital. En esos sitios no se puede fumar y debería ser sancionable. Si yo estoy fumando a la puerta de un hospital lleve bata blanca o no, la Policía debería ponerme una sanción”, asevera Calero.

Con el deseo de que “otros Ayuntamientos copien lo que está haciendo Grado”, la presidenta celebra también la equiparación del cigarrillo y los vapeadores en la futura ley. “Eso es importante. Los vapeadores parecen muy inocuos, porque tienen sabor a fresa o plátano, pero cada día más estudios comprueban que no solo no son inofensivos, sino que son un truco que las tabacaleras han inventado, muy inteligentemente, para empezar a fumar”, asevera Calero.

En la misma línea, se pronunció Purificación Saavedra, de la Dirección general de Salud Mental. “En la Consejería de Salud estamos muy contentos de que Grado se haya unido a esta iniciativa de la AECC, que nosotros también apoyamos. Cualquier iniciativa que incida en la sensibilización de todos los colectivos y todas las entidades vecinales, y de la sociedad en general, y hable de los riesgos que van asociados al consumo de tabaco son iniciativas realmente importantes”, aseguró.

Sobre los famosos vapeadores, reconoce “están diseñados para enganchar”. “Las tabacaleras están gastando muchos millones en campañas publicitarias para enganchar a gente joven que han de sustituir a aquellos que, precisamente, se están muriendo por el consumo de tabaco”, aseveró Saavedra.