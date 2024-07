El artista Favila firma la obra de la portada del porfolio de las fiestas mosconas de Santiago y Santa Ana

El pintor moscón afincado en Avilés Amado González Hevia, "Favila", firma el cartel del porfolio de las fiestas de Santiago y Santa Ana de Grado de este año. La obra, que recrea una típica escena del desfile del día 26 de julio, en el que los jóvenes y los que no lo son tanto se ponen pingando con agua que los vecinos lanzan desde las ventanas, es una colaboración del autor con la Hermandad que ha sido posible gracias a Artgrao, colectivo de artistas moscones o vinculados al concejo.

"La imagen de los chavales esperando el agua es algo muy especial. Me recuerda a mi época en la que, tras la fiesta y el bollo, íbamos todos a un pozo a bañarnos", explica Favila, que es hijo predilecto de Grado. El artista destaca lo importante que es para él el concejo y su gente. "Tengo amigos de la época y cuando los veo, reímos y disfrutamos como si no hubiese pasado el tiempo. En cuanto llego me pongo la tradicional camisa de flores y me siento en casa", asegura. Ese arraigo y devoción por las fiestas de Santiago y Santa Ana le viene de familia: "Mi padre hacía carrozas, y yo hice algún gigantón de los que se queman al terminar la celebración".

Este proyecto para la portada del porfolio nace de la colaboración del artista con la asociación cultural Artgrao. Según explica el presidente del colectivo, Fernando Fernández Arias, como suele ser habitual con el pintor las cosas fueron fáciles, pues siempre está dispuesto a colaborar, más cuando se trata de Grado. "Favila ya hizo la portada en muchas ocasiones, siempre está disponible para lo que le pidas", señaló.

También destacó "el honor" que supone para Grado contar con una figura de su talla artística y que realice esta obra para las fiestas mosconas. "Es lo máximo", subraya Fernández Arias.

La Hermandad de Santiago y Santa Ana agradece la valiosa aportación de Favila que ilustra el porfolio y que se utilizará también en cartelería para promocionar el festejo, aunque de manera puntual, explica el presidente de la Hermandad, José Luis Tamargo.

La obra completa de Favila para el "libro de las fiestas" de Grado. / A. F.

La obra es portada de un porfolio cuya elaboración es tradición de gran arraigo en Grado y que se reparte el día 26 entre los socios de Santiago y Santa Ana que deseen adquirirlo junto al bollo preñao que se come en el parque de Arriba. El "libro de las fiestas" es también una vía de colaboración con la hermandad para comercios y empresas que se publicitan y además un espacio para artículos y agradecimientos a personajes locales o colaboradores de las celebraciones.

Este año, entre otros, la Hermandad homenajea con textos de agradecimiento a los arquitectos Abel Alonso y Antonio Carmona y al economista Manuel Barbón, como colaboradores del colectivo. El artículo que se les dedica lleva por título "Altruismo puro y duro" y con él se muestra la gratitud "por el trabajo desinteresado" que realizan en favor de los festejos locales y que "tan imprescindible es".

Hay también otro texto dedicado a Cecilia Pérez, "Súper Ceci", otra gran colaboradora de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, además de referencias a otras asociaciones y sus responsables por la labor que hacen en favor de Grado.