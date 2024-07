El trabajo de Iván Giovanni, el joven moscón de prácticas en la Casa de Cultura que recupera archivos documentales de Grado

Estudiante del Grado Medio de Formación Profesional de “Sistemas microinformáticos y redes", Iván Giovanni Galeano eligió hacer las prácticas “en casa”. Unas labores con las que ha aprendido y perfeccionado habilidades, además de contribuir a que la villa de Grado recupere buena parte de sus archivos documentales.

Con un puesto ubicado en la Casa de Cultura, “edité vídeos y fotografías de conferencias que hubo en su día”, explica el joven, que también hizo una cartelera y puso al día las redes sociales durante su período de prácticas en la instalación municipal. “Además, hubo que extraer información de una página web antigua de la Casa de Cultura que ya no existía, para recuperar diferentes archivos, como imágenes antiguas y cuentos”, añade.

Aunque nacido en la era digital, de desarrollo de la inteligencia artificial y expansión de las redes sociales, el moscón no se ha librado de tratar con los disquetes de 3,5 que se utilizaban antiguamente para el almacenamiento de información. “Eran muy antiguos, los digitalicé, los guardé en carpetas, por año y tipo. Además de desempeñar las labores de informático: solucionar incidencias, explicar procesos de conversión o funcionamiento de aparatos”, cuenta el joven.

Este junio, ha terminado el Grado Medio de FP en el IES Monte Naranco de Oviedo, de dos años de duración. Entre sus planes está cursar ahora el Grado Superior de "Administración de Sistemas Informáticos en Red" en el IES Doctor Fleming, también de Oviedo. “Son otros dos años y, una vez acabado el curso, tengo pensado hacer una especialización en el ámbito de ciberseguridad, que es lo que llevo teniendo en mente desde que entré en el grado medio”, detalla Giovanni.

Como él aunque en diferentes ámbitos y grados, otra decena de estudiantes han elegido el concejo de Grado para realizar sus prácticas. El Ayuntamiento moscón tiene, desde hace años, un convenio de cooperacióne ducativa con la Universidad de Oviedo, en el marco del cual ofrece una buena lista de oportunidades para que los estudiantes pueden reforzar y poner a prueba sus conocimientos. Este último curso, con once alumnos, se batido récord.

De los once que eligieron este año Grado, tres son vecinos del concejo, entre ellos, Giovanni. Otros proceden de ciudades asturianas como Gijón y Oviedo, y otro de El Bierzo. “Soy de Grado y, después de estudiar dos años en Oviedo, prefería hacer las prácticas aquí. Elegí la Casa de Cultura porque tenía un horario que me venía muy bien, y también tuve en cuenta que no tendría que estar de cara al público”, confiesa el joven informático.

"El curso pasado fueron seis los alumnos que solicitaron Grado para sus prácticas externas. Principalmente, son estudiantes de Historia, Estudios Ingleses, Historia del Arte, Lenguas Modernas o Lengua Española", explicaba a este diario el coordinador de la Casa de Cultura y técnico municipal del ámbito, además de "tutor institucional" de los jóvenes, Gustavo Adolfo Fernández.