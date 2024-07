Grado arranca Santiago y Santa Ana con el pregón de los deportistas: "Es un orgullo y un honor que los clubes representen a esta villa"

Grado es Villa Europea del Deporte 2024 y qué mejor opción que fuesen los atletas y clubes locales los que diesen este año el pregón por las fiestas de Santiago y Santa Ana. El encargado de tomar la palabra en nombre de todos fue José Luis Lorenzo Bobes, presidente del Pilier Rugby Club. Emocionado por el momento y agradecido por ser elegido para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones más emblemáticas del concejo, destacó la satisfacción por el hecho de que el deporte sea una de las grandes señas de identidad del municipio.

"Los clubes tenemos que sentirnos muy orgullosos de poder representar a nuestra localidad", dijo Bobes. Destacó el "honor" de la distinción como Villa Europea del Deporte y también el de poder ser pregonero "representando al deporte moscón" en un "día tan especial" como el que simboliza el arranque de estas fiestas que se prolongan hasta finales de julio.

Grado "es el sitio ideal para disfrutar de cualquier actividad deportiva, con una amplia oferta para todas las edades y preferencias, comparable a la de cualquier ciudad con más población y apoyo económico", señaló. Cada temporada "los clubes se superan, con buenos resultados, con más deportistas, con actividades y eventos que crecen cada año y llenan las calles". El deporte son valores, incidió, como el del respeto, el trabajo en equipo "y lo más importante, el espíritu de superación".

Y llegado a este punto enlazó con el otro "espíritu de superación", el que "nos demuestran todas las personas que hacen posible que las fiestas de Santiago y Santana sean referencia en Asturias".

"Para este Santiago y Santa Ana existe un amplio programa festivo, con actividades deportivas, culturales, música en la calle, conciertos que llenarán las principales avenidas de la villa. Y cómo no, nuestra Hermandad de Santiago y Santa Ana no dejará de superarse como cada año, con el Baile del Socio, actividades diversas, el ansiado desfile de carrozas y una descarga que no para de crecer", señaló. Recorrió también los lugares de su infancia y juventud relacionados con las fiestas, cuyo día grande, el 26 de julio, amanece con un gran desfile de carrozas y romeros que van pidiendo agua por las calles para refrescarse que se lanza desde los balcones de los vecinos.

"Me vienen a la memoria esos años, donde mis padres nos prometían bajar a las fiestas si terminábamos las labores de hierba. Nunca perdimos estas fiestas, no podíamos pasar sin comer esas tortillas y filetes empanados que nos hacia mi madre, en las giras de Santana. Las duchas frías mañaneras, que nos despertaban de golpe, junto a amigos y vecinos. Ahora personalmente ya tengo que tener cuidado con esas duchas", bromeó Bobes para cerrar unas palabras que culminó con una invitación a todos, moscones y visitantes, a disfrutar de las fiestas.

"No hay mejor lugar"

"Os lo puedo decir, con letras mayúsculas. No hay mejor villa que Grau. No hay mejores personas que los moscones y mosconas. No hay mejor hospitalidad que la que existe en esta villa. Y no hay mejores fiestas que Santiago y Santa Ana. ¡Viva Santiago y Santa Ana! ¡Viva Grau"", terminó Bobes entre aplausos de los asistentes congregados en la plaza del Ayuntamiento.

"Es un honor que los pregoneros sean todos los y las deportistas del concejo que por su gran labor y valores han conseguido llevarnos desde este pequeño rincón del mundo hasta Europa para ser Villa Europea del Deporte", subrayó por su parte la edil de Deportes y Festejos, Lorena Álvarez Cabo, presente en el balcón del Ayuntamiento.

El acto fue de los más emotivos que se recuerdan en años en la villa, con numerosos deportistas de clubes y campus de verano que acompañaron el pregón. No faltó el tradicional chupinazo y la Banda de Gaitas Conceyu Grau tocó el himno local.