"Necesitamos más socios si queremos mantener el nivel de fiestas que tenemos"

José Luis Tamargo Fernández, "Pitus", es presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, emblemático colectivo de Grado a cargo de la organización de las fiestas grandes del concejo. El programa de las celebraciones está ya en marcha y el día 26 de julio llega una de las jornadas más esperadas por los moscones, la de Santa Ana, con el tradicional desfile del agua, charangas y carrozas y la reunión en el parque de Arriba para compartir una cita que se prolonga hasta la madrugada con la verbena y los fuegos artificiales.

–Santiago y Santa Ana está a la vuelta de la esquina. Estos días están ya a tope con montajes y preparativos.

–Sí, comienza ya el montaje en El Charcón, el viernes es el Baile del Socio, el sábado Santanina... Arranca ya todo hasta el 26, día grande. La Hermandad está también inmersa en una campaña de captación de socios. Este miércoles (por hoy) aún estamos en el local de Manuel Pedregal para las personas que quieran hacerse socias, en horario de siete a ocho y media de la tarde. Desde el viernes ya en El Charcón con la oficina y también allí para adquirir las camisetas, gorro y pañuelo de Santa Ana, que también es una forma de colaborar. Tenemos un lema de la campaña de captación de socios que es "Sin tu apoyo no podemos seguir manteniendo este nivel de fiestas". Es un llamamiento a que la gente se vuelque y participe.

–¿Cuál es el coste?

–El coste de ser socio son 20 euros anuales para los adultos y 7 para los niños. La cuota cubre el bollo preñao y el vino el día de Santa Ana, la entrada al baile del socio, la opción de reserva de mesas en zona de socios y el libro porfolio por 1 euro. Los niños tienen el acceso a Santanina, hinchables, bollín preñao y refresco o agua.

–¿Cuántos socios hay ahora?

–Habrá que ver al finalizar la campaña, estos días se mueve la cosa, pero haremos balance al finalizar. Estábamos sobre los dos mil, 1.500 de ellos adultos. Pero hay que pensar en cuando la Hermandad tenía el doble, 4.000. E insistir por tanto en pedir a la gente que se haga socia. La mayor parte de lo que se hace en el parque de Arriba el día de Santa Ana lo asume la Hermandad. Son orquestas, fuegos, organización, carpas, montajes... Mucho esfuerzo. La Hermandad, la cultura de las fiestas de Santiago y Santa Ana, es un patrimonio de Grado, de todos los vecinos, seña de identidad local, celebración con la que nos sentimos identificados los moscones y que también nos da a conocer fuera. Grado es un pueblo del que estar orgulloso por muchas razones. También por sus fiestas, que son de todos. Y por eso debemos cuidarlas y apoyarlas. Entre otras cosas, como decía, haciéndose socio para que se pueda mantener el nivel de las celebraciones. No solo son los días que los moscones vivimos con gran intensidad, sino la cantidad de gente que atraen. Y el resto de actividades que se hacen a lo largo del año y que llenan la villa de gente. Eso es bueno para todos, para comercio, hostelería y como promoción general del concejo.

–Este año se ha organizado por primera vez el concurso de belleza canina que ha formado parte del programa de fiestas.

–Sí, ha sido una de las novedades, que enriquecen el programa festivo junto a las propuestas que también ha hecho con acierto el Ayuntamiento. Pero a lo largo del año hay otros eventos, algunos multitudinarios, como las actividades de Semana Santa en El Charcón que organiza la Hermandad. En esta última ocasión reunimos en un solo día, el viernes 29 de marzo, a dos de las grandes orquestas actuales, La Misión y París de Noia. También tocó Tekila el día 30 y en días previos hubo otras propuestas y actuaron Grupo D’Cano y Grupo Ideas. En total, en el conjunto de los eventos hubo más de seis mil personas en Grado en una cita que coincide además con el Seven de Rugby, del Pilier, que también llena la villa de deportistas y la convierte en una gran fiesta. Este año había amenaza de lluvia y lo pasamos un poco mal hasta que al final vimos que ese viernes el tiempo respetó y pudo haber un gran espectáculo. La gente se volcó y les dimos las gracias a todos. Y al Ayuntamiento, que también está para todo.

–Amenaza de lluvia también en la comida en la calle del 29 de junio, pero aguantó el tiempo.

–Sí, hubo más de dos mil personas. Se cumplió la finalidad, que no es otra que llenar los negocios y organizar un día más de fiesta para nuestro pueblo. La gente de nuevo respondió y es de agradecer. La directiva de la Hermandad está integrada por un grupo reducido de personas, Marcos Fernández Díaz, Manuel García Incio y Jairo García Álvarez, y sigue contando con apoyo de exdirectivos y sus familias, como es el caso de Antonio Álvarez Marcos, Juan José López-Acevedo o Manuel Alfonso Álvarez. Trabajan como burros, si se me permite la expresión, y se arriesga mucho. Además del trabajo que se pone para la organización, si las cosas no salen hay que asumir el riesgo de una serie de pagos e inversiones que es elevado en materiales, seguros, orquestas, seguridad, pirotecnia... Por eso insistimos en que es necesario que se implique la gente haciéndose socia. Es un gesto que ayuda, muchos juntos podemos hacer más.

–En Grado hay varios colectivos con campañas de captación.

–Sí. Yo creo que todos los moscones que puedan deberían ser socios de las entidades que nos representan como pueblo y que además trabajan de manera altruista para que el pueblo progrese. Seguramente no es posible apoyar a todas, pero quien pudiera debería asociarse al menos en alguna. Es un forma de compromiso con el lugar en el que se vive. Bien apoyando a una entidad deportiva, a una cultural o a una de festejos. En mi humilde opinión. Siempre lo digo, que cuando Grado se une no hay quien lo pare. Hay en este momentos distintos proyectos aglutinadores, como Amigos de Grado, el del Mosconia, las asociaciones de comerciantes con sus iniciativas, los colectivos deportivos.... Mucha gente haciendo cosas interesantes que merecen apoyo. También la Hermandad aporta su grano de arena.

–¿Qué propuestas de la Hermandad son las que vienen por delante para las fiestas?

–El 19 es el Baile del Socio en El Charcón y el 20 Santanina. El 21, desde las tres, hay una paellada en el mismo lugar. El 25 de julio, además de las actividades del Ayuntamiento, en el parque de Arriba hay campeonato de tortillas. El 26, día grande, de seis a nueve de la mañana está DJ Oliver amenizando la espera para el desfile, que es a las diez. A la una de la tarde en el parque de Arriba actúa K-Libre, a las cuatro Pasito Show y a las seis las charangas por el prao y tendremos un DJ en barra. A las ocho y media es el segundo pase de Pasito Show y a las diez el primero de Tekila. Paramos a las doce para los fuegos y después sigue Tekila en segundo pase y Dj Oliver. El presupuesto de este año va a ser el más alto de la historia y la pirotecnia, a cargo de la firma Reiriz, también será de las mayores descargas y mejores vistas. Las fiestas no van a defraudar.