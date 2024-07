Fiestas de Santiago y Santa Ana para recordar en Grado: “Inmejorables, impresionantes, ha sido el mejor año”

Las mejores fiestas de Santiago y Santa Ana que se recuerdan en los últimos años, en cantidad y calidad de las actividades, asistencia de público sobre todo el día de Santa Ana, con récord de artilugios participantes en el desfile de carrozas de la mañana del sábado, una descarga pirotécnica “que impresionó” y miles de personas congregadas en el parque de Arriba para la verbena final del día grande. La valoración de colectivos vecinales, culturales y empresariales de Grado sobre los festejos no puede ser más positiva y es también coincidente en hacer un ruego a los moscones: que se hagan socios de la Hermandad de Santiago y Santa Ana para colaborar con la entidad organizadora y que se pueda mantener el nivel en las próximas ediciones.

“Las fiestas han sido inmejorables, la Hermandad se supera cada año, los directivos trabajan como burros si se me permite la expresión. Este ha sido el mejor año y eso que el listón estaba muy alto. Hubo muchísima gente, muy buen ambiente, fue un beneficio muy grande para el pueblo, sobre todo para la hostelería. Me impresionaron los fuegos, el desfile y las carrozas también de diez. Hay que felicitar a la directiva y pedirles que tengan ánimo para seguir que lo van a necesitar”, señala Sagra Fernández, de la Asociación Negocios y Mercado “Agora Grao”.

Fernández plantea, eso sí, la necesidad de que se colabore más con la Hermandad. “La directiva trabaja de manera altruista para el disfrute de todos , pero las fiestas no salen gratis, hay que pagarlas y hay que colaborar con ellos para que saquen lo suficiente para cubrir todos los gastos que hay. Está muy bien aplaudir las fiestas y disfrutar de ellas, para eso son, pero como pueblo tenemos que volcarnos más, apoyar económicamente, por ejemplo, haciéndose socios”, incide la responsable del colectivo de comerciantes.

En la misma línea se pronuncia Carolina Fernández, de la Asociación de Hostelería y Comercio Manuel Pedregal, que participó con una carroza en el desfile. “Un año más la calle Manuel Pedregal presentó su carroza al desfile de Santa Ana. Las mujeres de esta calle, con algo de ayuda masculina, demostramos que con ganas y pocos medios es posible colaborar para que las fiestas tengan cada año más éxito y vaya si esta directiva lo consiguió. Desde la plataforma de nuestra carroza se veía tal cantidad de personas que impresionaba. Creo que hacía años que no se veía tal multitud, tanto en el desfile como en la verbena por la noche. Quizá porque era viernes y al día siguiente no se trabajaba, pero en todo caso me quito el sombrero con los organizadores”, señaló.

Destacó que la Hermandad de Santiago y Santa Ana “trabaja sin descanso para todos los moscones”. “Quisiera hacer un ruego desde esta asociación de comerciantes y hosteleros y es que por favor, moscones, haceos socios de la Hermandad”, añadió Fernández, que terminó su valoración con un “Viva Grao y sus fiestas de Santiago y Santa Ana”.

Desde la Asociación Amigos de Grado consideraron que las fiestas han sido “extraordinarias” y que “se han batido todos los récords en cuanto a calidad, cantidad y ganas de pasarlo bien, sobre todo el día de Santa Ana, con el desfile de las carrozas por la mañana, de una calidad altísima, con una gran participación y en el que acompañó el buen tiempo". “Por la tarde, en el parque de Arriba, Tekila se consagró como el grupo de Grado. Fue extraordinaria la participación y comunión del público con este grupo. Los fuegos artificiales fueron buenísimos y también contaron con muchísimo público. En general, un diez para la organización por su dedicación y trabajo en favor de la comunidad”, valoró Manuel Fernández, responsable de la entidad.

La Asociación Santo Dolfo de La Mata también se pronunció y quiso dar las gracias a la Hermandad de Santiago y Santa Ana “por las súper fiestas que están haciendo, tanto en Semana Santa como en Santiago y Santa Ana”. “Estas fiestas de Santiago y Santa Ana han sido de diez y animamos a la directiva a que sigan adelante y les decimos que pueden contar con Santo Dolfo de La Mata para todo lo que necesiten. Sabemos del esfuerzo y todo el tiempo de la vida privada que hay que dedicar para estos eventos y que cuenten con nosotros para lo que necesiten”, explicó Andrea Fernández, responsable de la entidad.

También destacaron la calidad de los Festejos desde el Club Deportivo Mosconia. “Queremos agradecer y felicitar a la Hermandad de Santiago y Santa Ana por las grandes fiestas que han realizado, como siempre hacen. Y decirles que su trabajo de forma altruista lleva a que la villa de Grado siga creciendo y que disfrutemos todos juntos de unas celebraciones que cada día se hacen más importantes. Enhorabuena a todos”, indicaron desde la entidad deportiva.

La multitud del desfile, a su paso por la zona de la calle Asturias. / J. C.

Las celebraciones de verano de Grado se prolongan a lo largo de todo el mes de julio, tras la comida en la calle que el 29 de junio da simbólicamente el pistoletazo de salida. El Ayuntamiento de Grado impulsa una parte importante del programa y la Hermandad se hace cargo del día grande de Santa Ana y de otras propuestas en las semanas y días previos, como el baile del socio, Santanina, el concurso de tortillas o este año por primera vez la colaboración con el concurso de belleza canina. Santa Ana, el 26 de julio, es, no obstante, la jornada que reúne a miles de personas y la que requiere de un gran despliegue económico y de medios personales al ser día grande y emblema de estas celebraciones.

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Grado, Lorena Álvarez Cabo, destacó el buen resultado de las celebraciones de este año. “Estamos muy contentos de que la gente lo haya disfrutado, con muchos días de fiesta y un programa amplio e intenso donde ha habido actividades de todo tipo”, señaló la edil, que destacó también “el emotivo pregón” a cargo de José Luis Bobes (presidente del Club de Rugby Pilier) y al que asistieron deportistas locales. Grado es Villa Europea del Deporte este año y de ahí el protagonismo que el deporte ha tenido en las fiestas.´

Álvarez Cabo se refirió también a las apuestas del Ayuntamiento para el programa festivo, como han sido “la xuntanza” y los pasacalles de “Folk in Grau”, con bandas de gaitas de otras comunidades y actuaciones en las calles y plazas. “Cómo no el teatro que nunca defrauda, porque la gente va a verlo a El Frontón que siempre se llena, y junto a estas y otras actividades, el vermú musical e itinerante del día de Santiago”, indicó la concejala.

Quiso asimismo “dar las gracias a la Hermandad por todo el esfuerzo que hacen en estas fiestas, que son unas fiestas del pueblo, en las que la directiva se deja la piel cada año”. “Pensamos que es imposible que nos soprendan más, pero cada año lo logran”, dijo Álvarez Cabo. Esta subrayó también que “hay muchos visitantes de fuera, con segunda residencia en Grado o que vienen como turistas y eso se está notando en el pueblo, en la hostelería, en las calles. Y no hay que olvidar que la alegría, la música y las actividades diversas siguen tomando las calles y plazas como protagonistas durante el mes de agosto. “Este año, junto al área de Cultura, hemos apostado por el programa ‘EmplazArte’ e invitamos a la gente a que siga disfrutando en las calles y a que el ambiente no decaiga”, incidió la concejala.

Subrayó también el agradecimiento a “toda la gente que participa en el desfile de carrozas, asociaciones que durante meses llevan dentro el espíritu santanero”. “Estar preparando con ilusión una carroza para el disfrute de los demás no tiene precio. Ese es el verdadero espíritu de estas fiestas”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo Fernández, “Pitus”, destacó que se trata de la mejor edición de las celebraciones realizadas en los últimos años. “De las hechas hasta ahora por nuestra parte han sido las mejores, en las que hubo más gente y en las que se gastó más. Hubo mucha gente y esperamos cumplir con los objetivos, pero ahora hay que empezar con los pagos pendientes y esperemos que se cubran los gastos, que creemos que sí”, dijo Tamargo.

“Creo que la gente está contenta con las fiestas, se subió de nivel y fue un éxito de público desde cualquier parcela. En el desfile hubo más carrozas que nunca, muy bien decoradas y hay que agradecer a la gente que las hizo su trabajo, esfuerzo e ilusión que pusieron en algo que les lleva meses y meses de trabajo para que al final se hiciera el mejor desfile de los nueve años que llevamos. En cuanto a los fuegos artificiales, se apostó por crecer y por ofrecer algo que nunca se hubiese visto en Grado y pensamos que se consiguió. Salió todo bien, sin incidentes, sin nada que lamentar en ese sentido y creemos que han estado muy bien”, señaló el responsable del colectivo de Festejos.

Tamargo quiso también destacar el apoyo municipal, el trabajo de Policía Local y Guardia Civil y mostrar un año más su agradecimiento a María del Mar Coto por su trabajo altruista al frente del botiquín de las fiestas.