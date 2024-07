Detenido tras irrumpir a bastonazos y aterrar a los funcionarios en los Juzgados de Grado

Un hombre de 53 años de edad irrumpió a las nueve de la mañana de este lunes en las dependencias del Juzgado número 2 de Grado y causó importantes destrozos a golpes con un gran bastón de madera. Los trabajadores entraron en pánico, al temer que tratase de atacarles, pero solo se dedicó a golpear las mesas, los ordenadores y las mamparas, tras lo cual huyó. No obstante, una de las empleadas tuvo que ser asistida por una ambulancia al sufrir un ataque de nervios. Todo indica que el atacante tenía las facultades mentales alteradas. Agentes de la Guardia Civil lo detuvieron una hora después del incidente, por un presunto delito de daños, y fue conducido primero al centro de salud de Grado y luego al área psiquiátrica del HUCA.

La jornada acababa de iniciarse para los funcionarios del Juzgado número 2 de Grado. "De repente escuchamos un golpe fortísimo, como si se hubiese caído un mueble. Y es cuando vemos a un hombre con un palo enorme dando golpes por todos lados, destrozando el mobiliario", relató una de las empleadas.

"Lo vi ir hacia mí y pensé que me mataba, pero no nos tocó a ninguno", aseguró la misma trabajadora, aún con el miedo en el cuerpo. Trasladan una queja que ya en su día manifestó el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Otra funcionaria pudo escabullirse cuando estaba arrasando su despacho. "Está claro que sufría un brote psicótico, no estaba en sus cabales", indicó.

No es la primera vez

"No tenemos seguridad y ya se ha pedido hace tiempo. A la entrada solo hay bedeles que no están preparados para repeler a una persona violenta. Hoy (por este lunes) había una chica sustituyendo a la persona que suele ejercer de filtro. Menos mal que no estaba en ese momento en la mesa de la entrada, porque se la llevaba por delante. Deben estar esperando a que nos maten a alguna para poner seguridad", indicó.

Al parecer, no es la primera vez que el hombre ataca las instalaciones judiciales con un gran bastón. "Hace siete años hizo justamente lo mismo. No sé qué le hicieron, pero ha vuelto a hacerlo. Y pasará a disposición por el último ataque y quedará en la calle de nuevo", lamentó una de las funcionarias.

El atacante destrozó dos pantallas de ordenador y un PC, que serán repuestos este martes a primera hora de la mañana, según indicaron fuentes del Gobierno regional. La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se desplazó en la mañana de este lunes hasta los juzgados y visitó las instalaciones con la jueza y la Letrada de la Administración de Justicia, con el fin de valorar la situación.

Actualmente, por lo que respecta a la seguridad de los edificios judiciales, la Guardia Vivil presta servicio en las sedes judiciales más grandes, como Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y Siero. En las sedes judiciales más pequeñas no ha habido nunca servicio de vigilancia, pero desde hace unos años se implementó un servicio de control de accesos allí donde no existe vigilancia por la Guardia Civil.

A la expectativa

Fuentes de la Viceconsejería indican que, "en estas sedes pequeñas, los incidentes de este tipo son muy puntuales y no existen problemas reiterados de seguridad. No obstante, si se apreciara algún tipo de incremento de estos sucesos, se valoraría la implantación de alguna medida adicional". Los incidentes en los Juzgados no son frecuentes, a pesar de que los nervios están a flor de piel. Para evitar roces innecesarios, se han habilitado espacios para que las víctimas puedan esperar la celebración del juicio sin tener que sufrir las miradas o incluso las frases amenazantes de sus agresores.