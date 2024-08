El PP critica la gestión de la contratación en Grado y el gobierno local le afea la "mentira y manipulación"

El PP de Grado denuncia que "la pésima gestión" del Gobierno local en las contrataciones municipales retrasa las obras del parque de Arriba y afirma que un error en la licitación para la renovación integral de este parque infantil va a provocar la demora en la conclusión del proyecto. Por su parte, el ejecutivo municipal asegura que los populares "una vez más mienten e intentan por todos los medios manipular y alarmar a los ciudadanos".

Según el PP moscón, un error en el procedimiento de contratación observado por la Mesa "obligó a suspender la tramitación iniciada a finales de junio y a tener que empezar de cero el proceso". "De forma que, casi un mes después, el pasado 24 de julio, la Junta de Gobierno local aprobó de nuevo el expediente, dispuso la apertura del plazo de presentación de proposiciones de 20 días naturales y, una vez adjudicada la obra, se establece un plazo de duración del contrato de dos meses", añaden los populares.

Los conservadores valoran que "a la carga de trabajo que esto supone para el personal municipal se suma la mala imagen que esta gestión está causando a nuestra Administración frente a las empresas que se presentan a los concursos, haciendo a estas que pierdan tiempo y recursos". "Cada vez se presentan menos ofertas o directamente quedan desiertas las licitaciones de nuestro Ayuntamiento, por la falta de seriedad y criterio técnico que observan en la gestión del equipo de Gobierno de IU. Llueve sobre mojado y esta gestión perjudica claramente las arcas municipales y la competitividad de nuestro municipio”, concluyen.

Mientras, el gobierno local explicó que el hecho de que "la mesa de contratación haya advertido de un error no subsanable y se tenga que volver a sacar a licitación el contrato no supone perjuicio alguno para el Ayuntamiento y debemos transmitir e informar a los ciudadanos de Grado que no habrá ningún incremento para las arcas municipales y se cumplirán los plazos de ejecución de obra".

En esta línea, los responsables municipales recordaron que "el PP debería de saber que en los meses de julio y agosto se realizan las colonias Infantiles de verano en La Panera, son los meses que más se utiliza el parque de Arriba por estos y otros niños, con lo cual este equipo de gobierno ya tenía previsto iniciar la obra en septiembre".

Por otro lado, el ejecutivo moscón destacó que el 19 de septiembre de 2023 "el PP votó en contra de la financiación" de varias obras en Grado, entre ellas, la del proyecto de este parque. También en el de la obra de ampliación de la escuela para niños de hasta tres años, de la nueva sede del archivo municipal, del plan de rehabilitación de calles y plazas, de la traída de agua de Vega Peridiello, de la pista multideporte o el centro cultural, entre otras, según el listado facilitado por el gobierno local y que incluye actuaciones por un valor global de más de 1, 2 millones de euros.

"Entre estas obras estaba la renovación del parque de Arriba, obra que ahora le preocupa al PP y alarma los ciudadanos por el retraso en la licitación de la obra. El Partido Popular, en vez de ser tan negativo y destructivo, con todo lo que se realiza en el concejo de Grado, debería de arrimar un poco el hombro y dejar de poner piedras en el camino", concluyó el ejecutivo moscón.