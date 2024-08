Carlos Barredo, memoria perenne en Grado

Emotivo acto en Grado para rendir homenaje al que fuera alcalde republicano del concejo, Carlos Luis Barredo Fernández, y entregar a su familia el reconocimiento como hijo predilecto del municipio a título póstumo. Fue ayer, 5 de agosto, justamente el día en que se cumplían 88 años de su fusilamiento. Se recordó y honró también al empleado municipal Santiago Sánchez Marinas, que hacía las veces de chófer y fue capturado y asesinado junto a Barredo por las columnas gallegas en las inmediaciones de Luarca.

En la villa moscona estuvieron ayer las sobrinas nietas de Carlos Barredo, Laura, Pilar y Carmen Barredo Fernández y fue Pepe Areces quien representó a la familia de Santiago Sánchez Marinas. Todos ellos recibieron flores con las tonalidades de la bandera republicana. Fue Laura Barredo la que tomó la palabra para agradecer al Ayuntamiento de Grado y a la Asociación Memorialista Carlos Barredo el acto y la iniciativa de restaurar la memoria de su tío abuelo. Recitó además unos versos de Miguel Hernández durante su intervención, aquellos que dicen "Para la libertad sangro, lucho y pervivo", e incidió en la necesidad de que "no se olvide".

Asistentes al acto, en el patio de la Casa de Cultura de Grado, con el consejero Ovidio Zapico en el atril. / M. F.

La entrega del diploma que acredita el reconocimiento de Carlos Barredo como hijo predilecto de Grado no fue el único momento del homenaje, pues en la calle de Manuel Pedregal se descubrió también una placa que permanecerá en su localización de manera permanente en recuerdo del alcalde asesinado. Está junto a la casa familiar de Barredo, que fue embargada y utilizada como cuartel durante la época franquista y allí actuó en presencia de autoridades, familia y vecinos el artista moscón "Ún de Grao".

Entre los responsables autonómicos asistentes, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de IU, que señaló que "en materia de memoria democrática queda mucho por hacer y todo lo que hagamos merece la pena". Reafirmó el compromiso de desarrollar y cumplir con la Ley de Memoria Democrática tanto en Asturias como en España.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, destacó la importancia del reconocimiento y subrayó que "es inevitable sentir emoción con la dimensión del acto en el que nos encontramos". Se refirió además al enorme impacto que la Guerra Civil tuvo en el concejo de Grado, una zona especialmente castigada por el conflicto.

Lourdes Herrasti Erlogorri, directora del departamento de arqueología de la Sociedad Aranzadi, anunció que "intentaremos buscar los restos de ambos" con la esperanza de obtener "un buen resultado" en la localización de las víctimas. Por su parte, la concejala Memoria Histórica, María José Miranda, disculpó la asistencia del alcalde de Grado, José Luis Trabanco, que no pudo acudir. Miranda criticó durante el acto la postura del Partido Popular local, que no apoyó la concesión del reconocimiento como hijo predilecto de Carlos Barredo. "Parece que el precio que pagó Carlos Barredo no fue suficiente para el Partido Popular de Grado, que no consideró oportuno votar a favor de concederle esta distinción", lamentó.