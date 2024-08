Grado, Villa Europea del Deporte que acoge: "Se puede participar aunque no seas del municipio"

Grado es Villa Europea del Deporte este 2024 por su apuesta por la práctica de actividad física entre su población y la gran dotación de instalaciones de las que dispone para ello. Pero de estas no solo disfrutan los vecinos del concejo, sino que también lo hacen los de municipios limítrofes: a la capital moscona acuden con frecuencia residentes de otros territorios por la calidad y cantidad de espacios disponibles. Los hay de Siero, Candamo o Salas, por citar algunos ejemplos. Entre ellos se encuentra Manuel Antonio Menéndez, salense de 56 años, que lleva yendo a la villa para jugar al tenis desde hace más de una década. "Merece mucho la pena, el Ayuntamiento tiene un programa y una oferta deportiva muy fuerte y además una cosa muy buena para los que somos de fuera, que no te discriminan por no ser del concejo y puedes inscribirte, reservar y participar en las actividades", explica.

Él acude a cursos y ahora, junto a los numerosos grupos que practican esta disciplina, puede hacerlo en las pistas que se han cubierto, como las de pádel, para estar a salvo de las inclemencias del tiempo. "Estuvimos sin ir mientras duró la obra para cubrirlas y después empezamos en una instalación que es espectacular. Yo he ido a otros municipios más grandes pero la verdad que estas de Grado han quedado increíbles. Y lo dicho, que aunque no seas del concejo, no te dejan fuera y te tienen en cuenta", indica.

Entre las familias residentes en otros concejos que acuden a Grado para hacer deporte también se encuentra la de Marcos González, cuya mujer, Pilar López, y el hijo de ambos, Jorge González, que viven en Candamo, acuden a la piscina en la capital moscona. "La dotación de instalaciones está muy bien y están muy bien atendidas", explica el padre. Similar opinión tiene Celestino González, natural de Oviedo, que vive ahora en Siero y va a Grado a jugar al pádel. Conoce las posibilidades de la villa para practicar deporte porque fue profesor en el colegio moscón Virgen del Fresno y pese a estar ahora residiendo fuera sigue yendo a la villa. "La oferta es muy grande y además está todo bastante concentrado en una zona, piscinas, pistas, polideportivo, velódromo, campo de fútbol... Todo a mano", destaca.

Grado cuenta con más de 71.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, "una dotación muy guay, más para el tamaño de la población que tiene", incide Alfonso Barrientos, salense de 32 años, que juega al tenis y va a cursos desde hace unos años en la capital moscona. "Nunca he tenido ningún problema por ser de otro concejo y creo que eso también está muy bien", concluye.