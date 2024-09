Bayo repartió 900 bollos y 450 raciones de arroz con leche en unas fiestas con mucha juventud: 'Fue exagerado'

Bayo en fiestas es sinónimo de 900 bollos y 450 raciones de arroz con leche casero. Del que se hace tras horas de remover con el cucharón, con la paciencia y entrega de un vecindario comprometido. Y es que en la Asociación Cultural La Texedora de Bayo solo saben hacerlo “a lo grande”. “Porque aunque los recursos no abunden, el equipo es maravilloso”, asegura Cecilia Pérez, tesorera (y alma) de la asociación.

Tres días de fiesta, siempre el primer fin de semana de septiembre, comenzaron este año con la brisca y el parchís. Y con el ya tradicional bingo, a cargo de la conocida como “Súper Ceci”. “Hará como unos cuatro años que empezamos con el bingo y tuvo mucho éxito. Acabo a las tantas de cantarlo, pero me presta mucho”, cuenta Pérez, con el hilo de voz que le queda tras las fiestas.

Parte del equipo de la asociación La Texedora de Bayo, organizadora de las fiestas / LNE

Y es que de sábado a domingo algunos en la asociación ni se acuestan. “El sábado tocaron los juegos tradicionales para niños y la hora de hinchables gratis. Luego ya el reparto de los bollos. Para nosotros es el día fuerte”, explica la tesorera. Buena culpa de la expectación y afluencia del sábado la tiene la Orquesta Cayenna. Una incondicional de las fiestas de Bayo, que se lleva siempre sus buenas dosis de cariño y sorpresas en el pueblo moscón. “Aquí tienen un club de fans, las Cayenneras, conmigo de presidenta”, destaca Pérez.

Lo que no faltó tampoco este año fue la juventud. “Fue exagerado, hace tiempo que no vendíamos tanto. Este año me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven que vino. De diecisiete, dieciocho años... que aguantan hasta el final”, celebra la tesorera. El domingo, para reponer fuerzas, el vecindario disfrutó de la comida campestre con cordero a la estaca, criollo, costillas, paella… Justo antes de los juegos para adultos, con premio para el que termine el tiro al huevo con menos cáscaras rotas. “Se ganan menús en el restaurante El Campo de Petra, que siempre colabora. Y también tenemos que agradecer a Sole, que reparte el pan por los pueblos. Sin ella no se vendería tanto ”, destaca la asociación.