En busca del afortunado comprador del décimo premiado con 25.000 euros en la administración de Grado: "Puede ser de aquí o de fuera"

Victoria Marianas Sarasola, titular de la administración Los Arcos de Grado, ha celebrado esta mañana el sorteo de la Lotería del Niño en el que su local ha sido bendecido con el tercer premio, el 66777. Junto a su marido, Javier González Riesgo y algunos vecinos de la localidad, como el caso de Jose Arturo Álvarez Pinedo, han celebrado esta gran noticia como si de un regalo de los Reyes Magos se tratase.

Sin embargo, Victoria no ha conseguido dar con el o la afortunada que compró el décimo premiado con 25.000 euros. Sus sospechas apuntan a que pudo ser alguien de fuera de la localidad, ya que según afirma han vendido a muchas personas que no son de Grado. "Puede ser de aquí o de fuera. Vendimos a gente de fuera. No sé si sería uno que vendí ayer", sospechaba la lotera.

A la espera de que pueda aparecer en cualquier momento, la satisfacción de ver un premio en su administración es único. Grado ha sido una de las cinco localidades asturianas en las que ha caído un tercer premio junto a Gijón, Avilés, Lugones y Llanes.