Padres y madres del Rugby Club de Grado se lanzan al barro: así fue el estreno de la nueva modalidad "touch" (sin contacto)

Que no haya contacto no significa que no haya que estar en muy buena forma física. Y los jugadores de la sección de madres y padres del Pilier Rugby Club de Grado pueden dar buena cuenta de ello. Esta mañana fría de domingo se aventuraron, con su particular buen humor, en la primera jornada de la liga asturiana de Rugby Touch, celebrada en el campo de La Morgal.

“Hay que ir interiorizando las reglas poco a poco, no es fácil. Hay gente que nunca en su vida jugó al rugby y otra que sí. Pero, incluso quién jugó antes, también tiene que aprender esta nueva modalidad, donde predomina mucho el físico”, cuenta José Luis Lorenzo “Bobes”, presidente del Pilier Rugby Club de Grado.

Con un equipo de doce fieles, entre los que jugó el propio entrenador, Daniel Rojas, los de Grado fueron el grupo más numeroso de la concentración, de la que también participaron equipos de Llanera, Gijón, Oviedo y el Belenos. “La cuestión es pasarlo bien, disfrutar y tener un momento para practicar este deporte, que te puedan ver tus hijos y tus compañeros... Se trata, en resumen, de estar juntos y disfrutar. Que, de eso, sabemos algo en el Pilier”, asegura Bobes.

Las madres y padres de Grado, que se lanzaron al barro con la reciente creación de la nueva sección del Pilier, tendrán oportunidad de “ir cogiendo experiencia en esta nueva modalidad” con otras concentraciones que se realizarán en los próximos meses, también en el municipio moscón. “Esto del Rugby Touch es una novedad en Asturias, hay otras comunidades que van algo mejor. Físicamente, hay que estar bien, pero no hay contacto, es algo en lo que puede participar cualquiera”, anima Bobes, desde La Morgal.