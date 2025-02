Reconco (Grado) sabe lo que es comer bien: así fue el exitoso encuentro vecinal con triunfo de las croquetas de morcilla

Aunque en muchas casas falte gente y ya no pueda hacerse la matanza, no significa que no se pueda seguir disfrutando de los productos del cerdo, de siempre, de casa. Para ello se juntaron, precisamente, alrededor de una treintena de personas este sábado en las escuelas de Reconco (Grado). La cita la organizó la asociación Cultural Veigatexe. El vecindario respondió con su mejor actitud.

Si bien las Jornadas de San Martín tenían como protagonistas productos como el picadillo o los callos con patatas fritas, también hubo "empanadas y croquetas de morcilla caseras y calladas", explica el colectivo. Manjares para pequeños y mayores, quienes, por supuesto, también disfrutaron del vermú. Por la tarde, hubo una larga sesión de baile.

Algunos de los participantes y organizadores de la jornada en Reconco / R. Á. R.

El colectivo vecinal ya organizó el pasado año estas jornadas, que se consolidan con éxito. También participaron del mercadillo navideño en la villa de Grado, el pasado diciembre, y organizan más comidas de hermandad durante el año. Para hacer pueblo, nada como las fiestas en honor a Santa Apolonia, que se celebran cada año a principios de septiembre.