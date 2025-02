"Ún de Grao" estrena canción: "Tengo algo de trauma con ser autodidacta"

"Nadie como tu persona planta cara a los gigantes, con la pluma por espada, la decencia por delante". Son versos de la última composición publicada por el moscón "Ún de Grao", nombre artístico de José Martínez . Cuenta que es una canción de amor, "a una persona en concreto", pero entre las letras se le escapan también los principios. No los oculta. Canta en asturiano, critica la precariedad laboral en el oficio de músico, la precariedad laboral en general, mientras camina al encuentro de sus alumnos de música.

"Cuando empecé a dedicarme en serio a la música, vi que las cuentas no salían. Pasé por todo y, en 2018, empecé a dar clases. Si no fuera por ellas, vivir de la música es casi imposible. Las condiciones que hay están muy lejos de ser suficiente para vivir. Y eso pocos lo cuentan", asegura Martínez, que toca la guitarra desde los 11 años.

El golpe de realidad no impidió, sin embargo, que los pros ganaran a los contras y que dejase su trabajo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales para dedicarse a cantar y contar. "Me licencié en Ciencias Ambientales y , la verdad, llegué a tener un currículum importante en cuestión de riesgos laborales. Pero no quería ese ritmo de vida. Supongo que tengo algo de fama de ‘repunante’, bien merecida. Pero en mi casa vi siempre otras cosas. Y, la verdad, no tengo miedo en marcharme de un sitio donde no me siento bien. Ni se me caen los anillos por buscar o hacer otro trabajo", asegura el moscón, hijo del capitán de la marina mercante Santiago Cañedo, embarcado en el primer viaje español a la Antártida, y sobrino y ahijado del exalcalde de Grado Alfredo Martínez.

Habla con respeto y cariño de su estirpe. Y también del poso cultural de la villa moscona donde se crio, "en plena calle Asturias". "El mimo cultural es muy superior al de otros lugares. Y de ahí viene el nombre artístico, la verdad. Cuando empecé a tocar, era la época de los grupos de rock en Grao, porque había locales municipales para músicos, y había una asociación que se llamaba ‘Undergrao’. Siempre me gustó esa expresión y, cuando buscaba nombre para el proyecto en solitario, me di cuenta que sonaba igual que ‘Ún de Grao’", explica.

A su tierra natal le canta, por ejemplo, en "Viva Grau", desde la propia plaza del mercao . Aunque su voz suena mucho más lejos del territorio moscón. Concretamente, estos meses, en la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Shanghái, en China, tras ser elegido por el Principado para formar parte de la muestra de talento musical asturiano en la ciudad asiática. "La verdad es que me enteré por redes sociales, a la vez que el resto de gente", cuenta Martínez.

No se le subirá a la cabeza. Huye todo lo posible de los estereotipos del músico exitoso. Será por crecer escuchando a bandas rockeras como "AC/DC", "Supertrump" o "Pink Floyd". Y es que, aunque es una de las voces más populares de la tonada actual, la conoció hace solo unos años. "Descubrí el folk cuando vine a Gijón, donde vivo desde hace diez años. Conocí a la gente del ambiente asturianista y descubrí muchas cosas. Toqué muchos años con gente muy buena, y fue genial, pero siempre intenté fusionar el rock con otros estilos, con la tonada, por ejemplo, y no era fácil. Hice ‘Ún de Grao’, precisamente, por la espina clavada", explica Martínez.

Su primer EP lo publicó en 2016. Y fue tal la acogida que, en 2018, sacó su primer disco "Pelo segao". Ahora, le debía a su pareja la canción que ve la luz estos días, "La flor de tu linaje". "Soy muy currante, pero tengo algo de trauma con ser autodidacta", dice el músico moscón, que nunca ensaya lo suficiente. n