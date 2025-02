Así es el box de crossfit de Grado, la nueva “boutique” deportiva que atrae a los moscones a La Cardosa

No. El crossfit no es todo colgarte de una cuerda o levantar ruedas de tractor. De hecho, lo de las ruedas, “es lo que menos se hace”, cuenta risueño Jonathan Durante, uno de los creadores y socios de Grado Zero Crossfit. El espacio deportivo, ubicado en La Cardosa, ha dado nueva vida a una gran nave del polígono y, a muchos moscones, les ha abierto una nueva posibilidad de hacer deporte. “No deja de ser la gimnasia de siempre, pero adaptada a cada uno. Son clases dirigidas y de grupos pequeños, de diferentes niveles. Es algo para todos”, asegura Durante, desde las instalaciones en La Cardosa.

“Yo, con casi cuarenta, estoy aprendiendo a andar haciendo el pino”, añade como ejemplo del “nunca es tarde” y como prueba de que los ejercicios en el box moscón de crossfit son siempre adaptables y guiados por profesionales. “Lo que buscamos es un negocio boutique, más personalizado, con clases de entre diez y dieciséis personas. La exigencia de los monitores es que estén mucho más preparados y la cualificación es mucho más alta. Hacemos una programación muy personalizada para cada alumno, por eso puede venir gente deportista, a mejorar su técnica o gente más mayor simplemente por temas de salud”, destaca Durante, experto en recuperación funcional.

Instante de una de las sesiones / Á. Rodríguez

A punto de cumplir su primer año de vida, el gimnasio de crossfit de Grado cuenta ya con alrededor de cien socios. Nació de la experiencia de tres jóvenes socios: Durante, Germán Gómez y Hugo Fernández, y, hasta el momento, tiene buena pinta. “Estamos satisfechos, vamos recuperando inversión y creemos que puede funcionar muy bien a medio y largo plazo. Eso sí, en este negocio tiene que estar encima. Si no trabajas y estás al día a día no funciona. No es un hotel”, asegura Durante.

A Grado llegaron por idea de Gómez, entrenador Nacional de Halterofilia y presidente del del club "Asturias Weightlifting". Él sí imparte algunas de las clases en el territorio moscón, aunque todos tienen claro que quieren contar (y así lo han hecho ya) con profesores locales, como Abel Suárez.

“Grado nos parecía un sitio muy guay y vimos que no había espacios especializados de deporte ni nada de crossfit. Analizamos la opción y picamos a las puertas de las naves. Y aquí estamos. Siempre nos involucramos mucho con la zona, porque nos parece importante. Vamos despacio pero, poco a poco, crecemos”, señalan los promotores.

Hugo Fernández, uno de los socios fundadores, y Abel Suárez, monitor de Grado / Á. Rodríguez

Una de las grandes ventajas del box de crossfit moscón es la gran variedad de horarios de clases que ofrecen, desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde. La conciliación no sirve, en este deporte, de demasiada excusa, ya que todo es adaptable en el box moscón.

“Lo que hacemos, el cross trainer son ejercicios funcionales, como flexiones, dominadas, subir la cuerda como los bomberos… Bueno, eso es lo más difícil que hay, porque también se corre, se salta a la comba. Igual una persona cualquiera salta a la comba normal y un profesional hace dobles. Pero, aquí, hay sitio para todos”, asegura durante, desde la nueva “boutique” deportiva de Grado que llega para quedarse.