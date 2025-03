La menor de 14 años herida en un piso de Grado recibe el alta hospitalaria, mientras que el joven que cayó desde un tercer piso sigue muy grave

La joven de catorce años que resultó herida ayer en un edificio del barrio moscón de los Niserinos, en Grado, ha recibido el alta hospitalaria. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación esta mañana. Además, esas mismas fuentes aseguran que el otro menor implicado, un joven de trece años que se precipitó por la ventana del tercer piso, continúa ingresado en la UCI pediátrica en estado "muy grave". Por el momento se desconocen las causas del trágico suceso que perturbó la paz de los vecinos en torno al mediodía de este jueves.

La voz de alarma la dio un obrero que se encontraba trabajando en el edificio de enfrente cuando vio al menor agarrado a la barandilla del balcón: "Fue todo muy rápido, no me dio tiempo a decirle nada". "Yo escuché un golpe muy fuerte y cuando salí de casa había sangre en la escalera", destacó una de las testigos, que bajó a la calle aún en zapatillas. "La niña debió de bajar a pedir ayuda, pero nosotros no escuchamos ninguna discusión", aseguró. "La noticia corrió como la pólvora, todos los conocían, pero no vivían juntos", explicó otro de los presentes. "Él llevaba desde ayer diciendo que se quería tirar y riñeron porque ella lo paró un par de veces". Según el relato de esa misma vecina, "la chica fue atacada mientras se encontraba acostada".

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que, en el momento del suceso, ambos se encontraban solos en casa. Sus madres habían viajado hasta Bilbao para hacer unas gestiones. Y a los otros dos hermanos del chico, de seis y once años, los había llevado al colegio una conocida que corrió hasta la casa minutos después del suceso, visiblemente afectada: "Hablé con ellos cuando vine a por los pequeños y me dijeron que irían al instituto", dijo. En ese momento, sonó su teléfono móvil. Era una de las madres. Al descolgar, la mujer repetía sistemáticamente la misma frase: "¿Mi hija? ¿Cómo está mi hija?". Para entonces, la niña ya se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, la situación de su amigo no es tan favorable. Camino del hospital, los sanitarios tuvieron que reanimarle tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Ingresó, en estado muy grave, en la UCI pediátrica del HUCA, donde fue intervenido de urgencia.

Hasta el complejo hospitalario, se trasladó su padre. La progenitora se mudó al barrio moscón, junto a sus tres hijos, hace menos de dos años. "Cuando se separaron", comentó ayer una allegada de la familia. "La veías siempre por aquí con los niños, el mayor era muy obediente: una vez le llamé la atención por subir corriendo por la escalera y nunca más volvió a hacerlo", recordó su vecina. Una de las trabajadoras del colegio al que acudían los hermanos pequeños, tampoco podía evitar las lágrimas: "No tienen una vida fácil y se organizan como pueden". Así se fue tejiendo una cadena de relatos que desembocaban en la misma pregunta: "¿Cómo pudo ser?". La madre de una de las compañeras de clase del joven describe que es "muy bueno, siempre riéndose".