Venancio Martínez, pregonero de la Semana Santa: "La Buena Muerte es el más perfecto acto de amor"

"La advocación del Cristo de la Buena Muerte que hoy nos reúne, la del hombre muerto que no morirá, tiene un profundo sentido. Es el más perfecto acto de amor de Jesús al Padre y a todos los hombres: su vida y su muerte, ofrecidas voluntariamente por nosotros, son fuente de misericordia hacia todos". Esta fue una de las reflexiones principales que dejó este viernes en Grado el médico pediatra Venancio Martínez Suárez, durante el emotivo pregón que pronunció para presentar la Semana Santa moscona, invitado por la Cofradía Cristo de la Buena Muerte. El acto llenó la capilla de los Dolores e incluyó, como cierre, una actuación musical del grupo "Harmonía".

Vista general del acto celebrado en la capilla de los Dolores. | J. A. O.

Tras evocar sus conversaciones con un sacerdote rural asturiano "sumamente inteligente, culto y bondadoso", de las que salió el libro "Conversaciones con un cura de pueblo. Mi disposición hacia la fe y la razón", el pregonero subrayó que su actitud religiosa le ha servido para "consolidar mi vida, esclarecer mi propia conciencia y también para determinar mis sentimientos, mis emociones y mis afectos". "Fue más una predisposición vitalista que racional, aunque algunas lecturas han ido aportando razón a mi fe", añadió.

Venancio Martínez también abordó en su discurso las relaciones entre ciencia y fe, que no ve contradictorias pese a a su formación científica. "Soy biólogo y médico, y mi visión de la realidad está claramente construida desde el método experimental", reconoció, pero justo antes de alertar de que "no pueden confundirse las cosas". Y es que, a su juicio, "la ciencia solo alcanza a explicar la lógica del mundo y la biología la lógica de los seres vivos". "A la pregunta ¿qué sentido tiene mi vida? solo cabe darle dos respuestas. Y entre la nada y el mensaje de Jesús de Nazaret, yo no tengo dudas. La vida para mí tiene significado trascendente", subrayó Martínez.

"Ciencia y fe no están en contradicción, son dos ventanas con las que mirar el mundo y a través de ellas vemos diferentes aspectos de la realidad", resaltó.

"En una sociedad del bienestar en que las creencias están quebrantadas o hay realidades nuevas ante las que el hombre está desorientado y en crisis, eliminar el dolor en su raíz, como el dolor de la madre que tiene otra vida en su vientre o el de la persona desesperada, es aniquilar a la persona", destacó Martínez. "El dolor, la depresión, la ansiedad, el sentirse una carga para la familia debido a una enfermedad tienen paliativos que permiten, sin encarnizamientos de diferente motivación, preservar la vida del sujeto y actúan como lenitivos de la tristeza de vivir entre miedos, fantasmas, sombras y espejismos", enfatizó.

Ya en el tramo final de su discurso, el pediatra afirmó que "el crucifijo significa luz y libertad interior, es refugio que acoge siempre y protege de la intemperie". "En tiempo de desamparo y tribulaciones, ilumina lo que es opaco y oscuro, nos apremia a enfrentarnos con modestia y confianza al final de nuestra singladura en este mundo", añadió.

Tras el acto de ayer, la iglesia de San Pedro de Grado acogerá a las ocho y media de esta tarde el concierto de Cuaresma a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Esperanza, de Oviedo. Posteriormente, el domingo 6 de abril, a las cinco de la tarde, arrancará el Viacrucis Santuario del Fresno por todos los enfermos, portando el Cristo de la Salud y con el acompañamiento de la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.

El viernes 11 de abril, a las siete de la tarde, el templo de San Pedro celebrará misa y acogerá el acto de juramento de cofrades, la bendición de medallas y el besapiés. Intervendrá en esta ceremonia la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.