Las tres bandas asturianas que tocarán en la mítica sala de Liverpool "The Cavern" actúan este sábado en el Grau Rock Festival

Cita con el Grau Rock Festival este sábado, a partir de las 20.30 horas, en la Plaza La Panerina. El evento tiene como protagonistas las actuaciones de Los Cómodos, Premonition y Valvulina, las tres bandas que representarán a Asturias el próximo mes de junio en la mítica sala de Liverpool «The Cavern».

El festival, que cumple su sexta edición, "es una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grau y la asociación 'Hope to be There', con Chus García como alma y promotor del proyecto".

Por novena ocasión, una delegación de bandas asturianas acudirá en junio a Liverpool para participar en el concierto de hermandad que anualmente se celebra entre el Lennon’s Bar de Lugones (Siero) y el The Cavern Club. Las tres que van este año conforman el cartel de lujo del que hoy, sábado, podrán disfrutar moscones y visitantes.