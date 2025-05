El empresario de Reny Picot Francisco Rodríguez, «un activista de la concordia social», Moscón de Oro

«Empresario de excelencia» y «un activista de la concordia social». Así definió ayer Manuel Fernández Martínez, presidente de la Asociación Amigos de Grado, al empresario lácteo Francisco Rodríguez, tras anunciar que ha sido distinguido con el premio Moscón de Oro Nacional e Internacional, cuya entrega se hará efectiva el próximo mes de octubre. El fallo del jurado se hizo público durante un acto celebrado en la capilla de Los Dolores con la asistencia del galardonado, que se mostró «muy agradecido» por el reconocimiento. También acudieron el alcalde, José Luis Trabanco (IU), e integrantes de la directiva de Amigos de Grado, colectivo que lleva tres décadas entregando los Moscones de Oro.

Elías Manuel Fernández Peláez, secretario de la asociación, fue el encargado de abrir el acto dando lectura al acta de la concesión del premio, decidida en una junta extraordinaria de la directiva de Amigos de Grado celebrada el pasado 17 de marzo. En la exposición de motivos se destaca que Francisco Rodríguez es un empresario «referente nacional e internacional, que lleva en sus venas la excelencia en cuanto a cultura empresarial se refiere, siendo un ejemplo de seriedad, de responsabilidad, constancia, esfuerzo y proyección internacional». «Con su labor ha contribuido, de forma especial, al desarrollo del occidente de Asturias, no solo en el plano económico sino también en el ámbito cultural y social», añade el acuerdo, en el que también se da cuenta de que, de la mano de Francisco Rodríguez, Industrias Lácteas Asturianas (ILAS)-Reny Picot ha experimentado un exitoso proceso de internacionalización a partir de aquella primera fábrica que se puso en marcha en Anleo (Navia) hace ya 65 años. Además, el premio también se justifica en el hecho de que sus productos sumen ya más de cien premios de ámbito nacional e internacional.

Manuel Fernández fue un poco más allá en la glosa de los méritos que adornan al empresario para ser distinguido con el Moscón de Oro Nacional e Internacional. Según indicó, el reconocimiento a Francisco Rodríguez «cumple uno de los grandes objetivos» de la Asociación Amigos de Grado como es «la búsqueda de la excelencia». Y es que, a su juicio, estamos ante un «empresario con mayúsculas, que fomenta la cultura del trabajo, la seriedad, el respeto y la competencia». El presidente del colectivo moscón también puso énfasis en destacar como el galardonado, con su buen hacer, «ha contribuido, contribuye y contribuirá al desarrollo de la comarca occidental, de Asturias y del conjunto del país».

Junto a unos indudables méritos empresariales, Manuel Fernández también incidió en la vertiente cultural y social del fundador de Reny Picot, al que calificó de «activista de la concordia social». «Es un faro que nos guía y la locomotora que tira de nosotros», sentenció.

«Muy agradecido» por el premio y por las alabanzas del jurado encargado de fallar el galardón, Francisco Rodríguez tomó la palabra brevemente para mostrar su alegría por la concesión del premio y hacer un repaso de su relación con Grado. Así, recordó que hace muchos años, cuando, por motivos profesionales, viajaba en coche de Navia a Madrid, siempre solía detenerse a comer en un restaurante de carretera ubicado en las inmediaciones de la capital moscona. «Le he perdido la pista, porque las carreteras en todo este tiempo han cambiado mucho, pero era el que más me gustaba», rememoró el empresario, que también alabó la «justa fama» de Grado en cuestiones alimenticias. A este respecto, recordó que su abuela elaboraba queso afuega´l pitu. «No era mi preferido, porque me gustaban más los que tenían más sabor, pero le gustaba a mi abuelo y le tengo mucho cariño», señaló Rodríguez.

El flamante Moscón de Oro Nacional e Internacional se mostró convencido de que el afuega´l pitu está en condiciones de ganar nuevos mercados. «Se puede comercializar en toda España», apuntó el empresario.

José Luis Trabanco intervino en el acto con palabras de elogio tanto para la Asociación Amigos de Grado como para el premiado con su galardón de ámbito nacional e internacional. Así, el alcalde moscón ensalzó la labor que desarrolla el colectivo durante todo el año, mientras que del empresario destacó muy especialmente la generación de puestos de trabajo «dignos y estables». Además, también valoró que la trayectoria de Francisco Rodríguez ha estado «muy vinculada» al queso, uno de los productos emblemáticos del concejo de Grado