Última ovación para "Merchero", el toro que marcó una época en los concursos de ganado

"Merchero" no es un toro cualquiera. A sus once años, este ejemplar de la raza Asturiana de los Valles demostró en Grado que la experiencia también puede ser sinónimo de excelencia. Con presencia imponente, carácter noble y una genética envidiable, se alzó como campeón en su categoría en la XI Edición del Concurso de Ganado Vacuno del concejo, dejando claro que sigue estando entre los grandes. Aún está pendiente de conocerse el veredicto que determinar qué animal se lleva el título absoluto como gran campeón del certamen, pero no son pocos los que ven en Merchero un firme candidato.

Su historia, sin embargo, no empieza aquí. Merchero ha sido durante años el rival a batir en los concursos ganaderos de la región. Cómo no, también lo era para Álex Rodríguez, de la ganadería La Borbolla, en Llanes, hasta que logró hacerse con él tras haberlo intentado en numerosas ocasiones. “Siempre me ganaba. Llevaba años queriendo comprarlo, me gustaba la línea que trae y me parecía un animal muy completo. Por fin el año pasado pude adquirirlo en una subasta de ASEAVA”, cuenta el ganadero, con un tono de orgullo en su voz imposible de ocultar.

Con un peso estimado en 1.400 kilos, Merchero se conserva en un estado físico admirable para su edad. “Lo normal es que a estas alturas ya se empiecen a deformar, pero él se mantiene de maravilla. Es genética, pero también son muchos cuidados. Estos animales llevan otra alimentación, otra rutina, otro mimo, y eso quieras o no, con el paso del tiempo, si ha pasado por buenas manos, como es el caso, se nota”, explica Rodríguez, que destaca esa nobleza del toro, que ha pasado por muchas manos y concursos y que se deja preparar con una calma que sorprende.

“Después del concurso de hoy ahí lo puedes ver, tan tranquilo. Ya está acostumbrado a todo esto”, bromea su propietario. Aunque en su momento fue campeón nacional —“no recuerdo el año, pero sé que lo fue en su día”, apunta Rodríguez—, la victoria en Grado podría marcar el broche final a su carrera de competición. “Está al borde del retiro. Se queda ya en casa, tranquilo. Esta seguramente haya sido su última aparición”, dice.

Pero su legado no termina con su despedida. La descendencia de Merchero es muy valorada por otros ganaderos que acuden a Rodríguez en busca de referencias o información sobre hijos e hijas del toro repartidos por distintas explotaciones. “Muchísima gente se interesa por él, es exagerado. Me comentan que tienen animales con su línea y que son muy buenos”, afirma el ganadero. Y de cara a próximos concursos, en La Borbolla ya está creciendo el relevo generacional: Salao, un ejemplar joven que fue campeón nacional el pasado año en Cangas del Narcea en la categoría de dos a cuatro años y que promete seguir la estela de su predecesor.

El Concurso de Ganado de Grado, que este fin de semana celebra su undécima edición, reune a casi 250 reses de la raza Asturiana de los Valles en el concejo procedentes de 39 ganaderías. Organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de ASEAVA, se consolida como una de las citas imprescindibles del calendario ganadero asturiano, donde se exhibe no solo la calidad de los animales, sino también el esfuerzo de quienes los crían, cuidan y presentan.