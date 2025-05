Habla el vendedor de la ONCE atracado en Grado: "Fue todo muy rápido, bajé del coche y sentí el empujón"

Carlos Fernández Fernández, vendedor de la ONCE que fue asaltado en una cochera de Grado, recibía el cariño y el apoyo de sus clientes este miércoles en su puesto instalado en la plaza Regino López, uno de los puntos de la villa donde suele estar habitualmente trabajando. "Fue todo en treinta segundos, no tardaron más, bajé del coche y sentí el empujón por el que caí al suelo. Lo que más me dolió fue la patada en la barriga, porque ya estaba en el suelo y no podía levantarme. Ese ensañamiento no lo entiendo", explica mientras atiende a los muchos vecinos que acuden a comprar el cupón pasadas las once de la mañana.

Los delicuentes, dos hombres, se llevaron algo más de mil euros, estima, y en el pueblo se tiene la impresión de que este martes por la mañana, cuando sucedió todo, le estaban esperando, pues el parking es el que utiliza de manera rutinaria, para dejar el vehículo y después ir a trabajar, con acceso por la Plaza del Parque de la Memoria Histórica. El dinero de las ventas para realizar el ingreso que lleva a Correos cada día lo tenía en una pequeña bolsa. Serían sobre las ocho y media o las nueve menos cuarto de la mañana de este martes, calcula, cuando ocurrió el asalto. "Me bajé del coche, saqué la faltriquera y ya sentí el empujón", relata.

El dinero se lo cogieron inmediatamente. Él había quedado tendido en el suelo, de lado. Solo no puede levantarse porque no tiene fuerza en una de las piernas. "Tenía la faltriquera en la mano, la cogieron, sacaron el dinero, la tiraron y salieron corriendo. Ya digo, fue todo muy rápido, cuando me dí cuenta estaba en el suelo y ví la pierna pegarme en la barriga", señala. Carlos Fernández llamó al 112 "porque quedé tirado y solo no me puedo levantar", indica.

Agradece las muestras de apoyo recibidas de los vecinos y de tantas personas que se interesaron "y me llamaron". De Hecho, este miércoles por la mañana todas las que llegaban a comprar el cupón le preguntaban cómo estaba y qué había pasado e incluso quienes no se detenían en el puesto y le conocen le preguntaban de pasada si se encontraba bien. "Te sientes apreciado y eso también es importante", indicaba sin dejar de atender a los muchos clientes quese acercaban a su puesto.

La Guardia Civil está a cargo de la investigación sobre los hechos.