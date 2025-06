Grado brota con la segunda Flor: así ha sido la gran cita comercial de la capital moscona

Visitar Grado en la Segunda Flor supone toda una experiencia sensorial, con miles de visitantes y ofertas gastronómicas de lo más variopinto en un domingo que fue de "restallu", con lleno total de puestos y compradores.

A lo largo de la mañana desfilaron por el Mercadón de Primavera del Parque de Arriba de la capital moscona cientos de personas a la caza de delicias de lo más variado. Desde pan de quinoa hasta jalea real, cecina de burro, de caballo, de vaca y de buey, quesos de todas las variedades, anchoas de Cantabria, pimentón picante, hidromiel, bebida de savia de abedul, moras de Pravia y hasta roscón de Reyes a un paso del verano.

Dos ejemplares lustrosos de roscón, recién hechos con su azúcar escarchada y sus frutas, lucían en el mostrador de César Balado, que viaja todos los años desde La Coruña hasta Grado para participar "en todas las ferias que organizan". "Aquí siempre se vende bien, es un a cita que nunca nos perdemos", afirmó.

De su obrador salen todo tipo de panes y dulces, incluso los roscones navideños, porque "hay a quien le gustan siempre y traemos todo lo que se pueda despachar". Eso sí, sin el tradicional muñeco de sorpresa en su interior. "Nosotros nunca le ponemos", confesó con guiño, mientras atendía a una larga fila de clientes.

Unos puestos más allá cumplía con su jornada el avilesino Rubén Toro, rodeado de quesos de todo tipo y con mucho público preguntando por el producto. Además del puesto en el mercado de alimentación instalado en el Mercadón, cuenta con otro en el centro de la villa durante todos los miércoles y los sábados del año. Nunca se pierde las dos grandes citas de mercado en Grado. De hecho, presume de "ser, casi con toda seguridad, el puesto más veterano".

No en vano su familia lleva vendiendo quesos y embutidos para compango en el mercado moscón desde hace sesenta años. Se trata de una tradición que inauguró su padre Severino y que él ha seguido en los últimos veintinco años. "Llueva o truene, vengo todos los días de mercado, porque somos autónomos y no nos queda otra; tenemos que comer", explicaba entre decenas de quesos para todos los gustos y con la expectativa de ir dando salida al género durante la mañana. "Sobre la jornada de este domingo no hay queja, siempre hay mucha gente en la Segunda Flor, aunque es verdad que la más grande es la primera", subrayó. Aún así, caminar entre los puestos se hizo complicado por momentos a mediodía.

La panadera de Grado Mónica García apuntaba que en la Primera Flor "se notó mucho el gentío, porque coincidió con la vuelta ciclista a Asturias, que ya de por sí atrajo a la gente". En la segunda, a su juicio, había menos movimiento, pero "van llegando según avanza la mañana". Entre el trajín de puestos había quien debutaba en Grado, como Delfina Pérez, de Gijón, que acudía por primera vez con el encargo expreso de comprar miel.

"La que se vende en la tiendas, industrial, no me gusta nada. Así que procuro ir a mercados para comprar a productores locales", señalaba Pérez, encantada, además, porque "nunca había estado en el mercado de Grado, coincidió que era la Segunda Flor y me está pareciendo que repetiré a menudo", apuntó, ojeando el puesto de Luis Acuña, productor de miel de Cornellana y otro de los veteranos de la fiesta: "Hay que venir, no se puede perder la tradición".

Además, del Mercadón de Primavera, Grado se llenó en todas las calles del centro con un revoltijo de ropa, calzado, fruta, fabes, ajos y libros de segunda mano, con la animación musical y los bailes de la Banda de Gaitas Conceyu Grau y la Asociación Cultural Escontra’l Raigañu. Las terrazas, a tope de gente. La orquesta Cuarta Calle, preparada para la verbena.