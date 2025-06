El cementerio municipal de Grado tendrá más nichos: este es el proyecto para la zona alta del camposanto

El cementerio municipal de Grado tendrá más nichos. El Ayuntamiento tiene previsto que se construyan otros cuarenta, dada la necesidad de aumentar el número de los existentes al darse actualmente demanda de vecinos que solicitan poder acceder a su compra.

Las cuarenta sepulturas se ubicarán en la parte alta del camposanto moscón y, antes de que estén hechos, hay peticiones de otros tantos vecinos para hacerse con la propiedad de uno.

El cementerio moscón cuenta con una notable muestra de arte funerario, la obra más destacada el panteón de Concha Heres, aunque no solo, pues tiene un buen número de tumbas singulares, algunas con grandes obeliscos y otras, aunque más modestas, destacan por la belleza de las figuras que las presiden.

El camposanto moscón está lleno de curiosidades en las lápidas y visitarlo merece la pena, no solo por las muestras de arte funerario, sino por el cuidado diseño con el que fue creado por Juan Miguel de la Guardia, con una entrada que da acceso a un amplio camino flanqueado por cipreses que va ascendiendo hasta la parte alta del cementerio y casi llegan al lugar que ocupa el panteón de Concha Heres.

Canteros y marmolistas

Muchas de las tumbas más llamativas cuentan con las firmas de los canteros o marmolistas que las realizaron y caminando entre los senderos abiertos entre ellas se descubren las de figuras ilustres como Bernardo Gurdiel. Sobre este cementerio hizo un espléndido estudio el moscón José Luis Fernández Faure, que destacó el taller marmolista de Amado Martínez, "verdadero constructor del cementerio de Grado hasta su muerte".

Sobre la variedad de lápidas del camposanto escribió Faure que "aparecen encabezadas por las siglas desarrolladas del Crismón constantiniano (P + X), a la que sigue una biografía abreviada del difunto, la más común con el nombre (los más pudientes con amplitud de apellidos compuestos), la fecha de nacimiento y óbito, el tratamiento de Sr., Sr. Don, y sus correspondientes femeninos, aparecen en todas las categorías sociales, apercibiéndose por parte del elemento femenino, sobre todo en los enterramientos de primera y segunda, la explicitación de su estado civil de viuda o señorita, aunque no sea lo más corriente".

"El deseo de notoriedad o fama se hace constar mediante la profesión que se tuvo en vida, sobre todo los que detentan profesiones liberales, aunque no faltan las vinculadas al ámbito de la villa (maestro de la banda municipal), la docencia (maestro nacional), o el Ejército (capitán de Artillería; capitán de Infantería; capitán del cuerpo de Especialistas, etc.); otra vía de alcanzar tal meta será a través de la erudición latina, "in memoriam usque in carnis resurrectionem", recoge la investigación de este autor moscón.