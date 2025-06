El regalo del maestro francés Thierry Benetoux al concejo de Grado: "Estoy feliz y emocionado"

La música tiende puentes y une pueblos, y en Grado lo saben bien de un tiempo a esta parte, con una importante donación instrumental de por medio y una entrañable amistad de la que surgió todo. Por el principio: el propietario de la colección de acordeones que se exhibe en la sede Fontela del Museo Etnográfico moscón, Felipe Rubial, andaba detrás de un acordeón de metacrilato, transparente, con un objetivo didáctico, para mostrar su interior. Así que se puso en contacto con el constructor francés Thierry Benetoux, "uno de los mejores maestros de Europa", y le encargó el instrumento.

Un año después estaba listo, y cuando Rubial se disponía a ir a Avignon para recogerlo, Thierry le dijo que se lo traería a Grado en mano. "Había descubierto, porque yo no se lo dije, que había una colección de acordeones en el museo, así que vino a conocerlo, y también me trajo un instrumento antiguo y varias revistas sobre esta temática", señala el moscón. Fue el inicio de "una gran amistad", que con el tiempo ha tenido importantes frutos para Grado.

Porque ayer, Thierry Benetoux y su mujer Lisa Thierry visitaron de nuevo la villa y lo hicieron con una enorme sorpresa: el primer acordeón que él mismo construyó, una primorosa pieza elaborada con madera de nogal procedente de la madera de la habitación de la madre de su maestro, Raoul Nicolas, del taller Cavagnolo.

Una pieza cargada de significado y que ahora forma parte de la colección del museo de Grado, tras formalizar la cesión con la presencia del alcalde, José Luis Trabanco. En ella empleó, tal y como explicó ayer, 28 meses de trabajo para ensamblar las 5.300 piezas del acordeón, con tres meses sólo para elaborar los planos, y con un total de 2.800 horas dedicadas a un instrumento con un trasfondo profundamente sentimental.

El acordeón. / L. P.

"No es todo el esfuerzo que me supuso su elaboración lo que lo hace tan querido para mí, sino el encuentro con un hombre extraordinario que me transmitió, de forma sencilla y directa, su saber hacer, su exigencia y su pasión", explicaba ayer emocionado.

La alegría de Felipe Rubial

Construido entre septiembre de 1981 y enero de 1984, "el acordeón no es perfecto", advierte el constructor. "Me enfrenté a numerosos desafíos técnicos, intenté innovaciones que alimentaron mi curiosidad como fabricante", dice. Y ahora se muestra "feliz y emocionado de confiar este acordeón al museo moscón, donde espero que siga viviendo un poco más y que pueda dar testimonio de esta hermosa historia", apuntaba mostrando el anagrama del instrumento, con su inicial y la de su maestro entrelazadas.

Mientras, Felipe Rubial no ocultaba su alegría ante la cesión, "surgida de este modo tan increíble", pues "la vida te pone enfrente a personas maravillosas capaces de hacer estas cosas". Desde ya, el instrumento se podrá admirar en Grado, con el aliciente añadido de que lleva consigo toda la emoción de una historia de amistad.