Asturias duplica la media nacional en el consumo de ansiolíticos: "Es un problema estructural desde hace años”

Con una charla titulada “Dormir sin pastillas”, Grado inauguró este lunes su Semana de la Salud y Bienestar poniendo sobre la mesa uno de los problemas más invisibilizados y, a la vez, más extendidos de la sociedad actual: el insomnio y su tratamiento farmacológico. La sesión, celebrada en la Casa de Cultura, estuvo protagonizada por la enfermera del centro de salud de Candamo Marta Aguilera y el psicólogo clínico Juan Fernández, que compartieron con el público su experiencia profesional y su visión crítica del sistema sanitario actual, con especial atención al abuso de ansiolíticos e hipnóticos.

Aguilera, implicada en el programa del Principado de Asturias “Dormir sin pastillas”, fue contundente en su intervención: “La benzodiacepina no es un tratamiento de mantenimiento. Debería usarse como algo puntual, pero llevamos años manteniéndola como única opción”. Durante la charla, desgranó los datos que ilustran la magnitud del problema. España es, junto con Portugal, el país de la Unión Europea con mayor consumo de este tipo de fármacos, con 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Y dentro del Estado, Asturias ocupa un lugar preocupante: duplica la media nacional en el uso de ansiolíticos y es la segunda comunidad con mayor incremento en el uso de hipnóticos y sedantes, solo por detrás de Galicia. “Estamos hablando de un problema estructural, que afecta especialmente a las mujeres y que arrastramos desde hace años”, explicó.

Según la enfermera, el 13,1 por ciento de la población española de entre 15 y 64 años ha consumido en el último año benzodiacepinas, con o sin receta. Entre las mujeres, el dato sube al 16 por ciento, frente al 10,3 por ciento en hombres. “Estamos viviendo y trabajando bajo los efectos de medicamentos que alteran nuestra memoria, reducen nuestra atención y aumentan el riesgo de caídas. Y muchas veces lo hacemos sin saber que existe otra forma de afrontar el insomnio”, advirtió Aguilera. En este sentido, defendió la necesidad de apostar por tratamientos no farmacológicos, como la terapia cognitivo-conductual, la reestructuración de pensamientos negativos, el control de estímulos o la mejora de la higiene del sueño. “Es más fácil tomarse una pastilla, claro. Pero aprender a dormir, aunque requiera esfuerzo, es lo que realmente da resultados sostenibles”, afirmó.

"No hay psicológos en los centros de salud"

El psicólogo Juan Fernández, por su parte, se sumó al diagnóstico con una visión crítica basada en sus más de cuarenta años de experiencia. “Yo ya no sé si esto cambiará, pero lo que tengo claro es que el sistema de salud pública funciona muy mal en este tema. Las listas de espera son larguísimas, no hay psicólogos en los centros de salud, y al final se recurre a lo fácil para todas las partes: recetar pastillas”. Fernández hizo hincapié en que muchas de las causas del insomnio tienen que ver con problemas personales, familiares o laborales, y que tratar únicamente el síntoma con medicación no resuelve el problema de fondo. “Nos falta una cultura del autocuidado y de la gestión emocional. Nos falta educación desde edades tempranas para afrontar la frustración, el estrés o el miedo. Y eso se traduce en una sociedad que medicaliza todo”, apuntó también Aguilera en este plano.

El debate se intensificó cuando varios asistentes preguntaron si el programa “Dormir sin pastillas” ofrecía apoyo psicológico para dejar la medicación. Aguilera reconoció que actualmente el proyecto no incluye un servicio de psicología estructurado, aunque sí propone herramientas de ayuda y pautas para la retirada gradual de fármacos. “Hay una clara falta de recursos. Este año han salido 254 plazas PIR para psicólogos clínicos en toda España, de las cuales solo unas pocas habrán ido a parar a Asturias. Mientras tanto, seguimos sin profesionales en los centros de salud, y quienes necesitan ayuda deben esperar meses para una cita en el hospital o acudir a la sanidad privada”, lamentó Fernández.

"No irse a dormir con él móvil o caminar por la mañana puede marcar la diferencia"

En este sentido, Silvia Fernández, técnica municipal del área de Salud y Prevención de Adicciones, cerró la charla con una reflexión sobre la importancia de que la ciudadanía tome también un papel activo. “La salud es nuestro tesoro, y nadie la va a cuidar por nosotros. A veces pequeñas acciones como no llevar el móvil a la cama o salir a caminar por la mañana pueden marcar la diferencia. Desde las instituciones debemos crear entornos que faciliten elegir lo saludable, pero también tenemos que asumir nuestra parte”, afirmó.

La sesión, que sirvió para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Salud, fue recibida con atención por parte del público, que agradeció la sinceridad de los ponentes y la utilidad práctica de sus consejos. A lo largo de la semana, el Ayuntamiento de Grado continuará ofreciendo actividades gratuitas centradas en el bienestar físico y emocional de la ciudadanía. Este martes, la programación continúa con una charla sobre terapias con animales y salud, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, a cargo de la Asociación Protectora Grado Animals.