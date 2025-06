Los nuevos Juzgados de Grado costarán 5 millones y la obra se adelanta a 2026: estos son los planes del Principado

Los expedientes acumulados en el suelo y las malas condiciones estructurales pasarán a la historia en los Juzgados de Grado. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, firmó este martes junto al alcalde moscón, José Luis Trabanco, el convenio por el cual el concejo cede al Principado la parcela donde se ubicará la nueva sede judicial del municipio. Y lo hizo con un avance importante. El inicio de las obras podría adelantarse a finales del año que viene. La inversión prevista es de más de cinco millones para levantar una nueva sede "vanguardista y eficiente".

Peláez agradeció al Alcalde que pusiera a disposición del Principado esta parcela para construir la nueva sede judicial, una parcela con 1.566 metros cuadrados con un edificio proyectado "moderno, vanguardista y adaptado a la nueva ley de eficiencia en materia de servicio público de justicia, con 1.600 metros cuadrados".

"Es un ejemplo de colaboración entre los ayuntamientos y el Principado, para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y ofrecer un mejor servicio público, dentro de la transformación de las infraestructuras judiciales que estamos llevando a cabo en el gobierno del Principado", abundó el consejero. Y ello es posible gracias a un plan en el que "nos estamos adelantando al calendario planteado", lo que permitiría que en el caso de Grado los plazos sean más rápidos de lo previsto.

De este modo, la nueva sede judicial de la capital moscona podrá contar con proyecto ya el año que viene y las obras se iniciarían a finales de ese mismo 2026. En un principio, las previsiones manejadas por el Principado eran redactar el proyecto de obra en 2027 e iniciar los trabajos físicos en 2028. "Nos queremos anticipar, creemos que en 2026 podemos llevar adelante el proyecto e, incluso, iniciar las obras, para lo que era imprescindible contar con la parcela que nos cede gratuitamente el Ayuntamiento", destacó Peláez.

Próximas actuaciones

El responsable de Justicia recordó que el año pasado se inauguró el juzgado de Langreo, a la par que está en construcción el de Cangas de Narcea. "Vamos a iniciar el de Pravia tras recibir la cesión de la finca", resaltó. "Además, ayer mismo compramos un edificio en Lena para renovar las infraestructuras judiciales allí", añadió Peláez, antes de afirmar que el próximo en ser renovado será el de Cangas de Onís.

Los terrenos en los que se levantará la nueva sede judicial moscona están situados en la avenida de los Deportes. La finca está dotada, entre otros, de los servicios urbanísticos de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Cuenta también con la premisa de no estar en el centro urbano y disponer de espacio para aparcar, como indicó, por su parte, José Luis Trabanco, de IU.

Propiedad del Principado

La actual sede judicial de Grado, donde en estos momentos existen dos juzgados de primera instancia e instrucción, se ubica en un edificio propiedad del Gobierno de Asturias en el que no resulta posible acometer las obras necesarias para la reconfiguración del inmueble, según el modelo de diseño de espacios judiciales sostenible que adoptó el Principado. Por ello, se ha optado por la construcción de un nuevo edificio, que optimizará el diseño "enfocándose en la eficiencia, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad". Un proyecto "muy esperado", que se ha agilizado tras mantener el regidor una entrevista con el consejero recientemente .

El actual juzgado de Grado / Paula Tamargo

La situación del actual juzgado de Grado "no es que sea mala, ya es lo siguiente", subrayó Trabanco, porque "los expedientes están en el suelo, no hay espacio para ordenarlos y se vio desde el principio que no era posible rehabilitar el edificio".

Las inversiones previstas en Grado forman parte el Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado. En dicho programa, se desgranan todas las actuaciones que el Gobierno del Principado de Asturias desarrollará durante la próxima década por un montante de 77,5 millones.