Grado moderniza su sistema de recogida de residuos: así es el nuevo modelo con camiones y contenedores de carga lateral

El Ayuntamiento de Grado y el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) han presentado oficialmente el nuevo sistema de recogida de residuos del concejo. Al acto celebrado este jueves en la plaza Regino López acudieron el alcalde, José Luis Trabanco; la directora general de Medio Ambiente del Principado y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera; la gerente del consorcio, Paz Orviz, y el concejal de Obras y Servicios de Grado, Chema González, entre otros representantes municipales. "Este proyecto supone una apuesta decidida por la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora del servicio, con la implantación de camiones y contenedores de carga lateral para las fracciones de biorresiduos (contenedor marrón) y resto (contenedor gris)", subrayan desde Cogersa.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un camión propulsado por gas licuado, más limpio y respetuoso con el medio ambiente, que forma parte de los nuevos vehículos adquiridos por Cogersa. El sistema de carga lateral permite una recogida más ágil, segura y cómoda, tanto para los operarios como para los usuarios. Los nuevos contenedores, al permanecer siempre cerrados, resultan más higiénicos y estéticamente integrados en el entorno urbano.

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, señaló que “mejoramos la eficiencia del sistema y las condiciones laborales de los trabajadores y, además, lo hacemos apostando por energías más limpias”. También hizo un llamamiento a la ciudadanía para seguir colaborando activamente en el reciclaje y el correcto uso de los contenedores disponibles. “En Grado hay un lugar para cada tipo de residuo, así que, por favor, seamos todos muy cívicos”, expresó la directora general, que añadió que desde la consejeria se está trabajando en la creación de minipuntos limpios y en el desarrollo de ayudas a los municipios para que "el compromiso sea atractivo y la población pueda volcarse en el medioambiente".

El concejal Chema González destacó que esta modernización ha sido posible gracias a la colaboración con Cogersa y, especialmente, por la decisión del gobierno local de apostar por la gestión pública del servicio desde 2015. “Esto es el futuro. Pudimos rescindir el contrato con la empresa privada y apostar por una empresa pública que sí invierte en este tipo de mejoras. De no haber cambiado eso, hoy no sería viable”, subrayó el edil. Reconoció González que puede haber cierta resistencia inicial al cambio, pero insistió en que “es un avance importante para la ciudadanía, que tal vez no se vea a simple vista, pero se notará la mejora”.

El nuevo sistema agrupa los puntos de recogida en la zona urbana y su entorno inmediato, con un total de 132 ubicaciones para los contenedores grises y 120 para los marrones. Se mantiene la recogida diaria de ambas fracciones, con transporte a las instalaciones del consorcio en Serín. A ello se suman los 182 contenedores ya operativos para la recogida selectiva: 64 de papel y cartón, 59 de envases ligeros y 59 de vidrio.

Grado alcanzó en 2024 una tasa de recogida separada del 23,01%, clasificando 1.059 toneladas de residuos para reciclaje. Estos datos, junto al despliegue del nuevo sistema, refuerzan el compromiso del concejo con la economía circular, la sostenibilidad y una gestión moderna de los residuos urbanos.