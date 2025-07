«El Plan General buscará dotar a Grado de más suelo para vivienda unifamiliar»

José Luis Trabanco González (IU) lleva una década como regidor de Grado y al final de este mandato, el tercero al frente de la Alcaldía, regresará a su puesto de funcionario en el Principado, a la consejería ahora llamada de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Reitera que así será, que no repetirá como candidato, tal y como ya había anunciado.

-Ecuador del mandato, el último como alcalde si no ha cambiado de planes.

-No hay cambio de planes, lo anuncié a principio de mandato para que mi partido tuviera el tiempo suficiente para buscar a la persona idónea para encabezar la próxima candidatura, ha llegado el momento de dejar paso, uno no puede convertirse en un tapón. Una vez finalizado el mandato me incorporaré de nuevo a mi puesto de funcionario en la consejería.

-Lo dejará teniendo gran apoyo ciudadano, el que evidencia su mayoría absoluta actual.

-Todo tiene un principio y un final y hay que verlo como algo normal. Tras doce años será el momento de que llegue alguien nuevo con energía renovada. Cuando pasen estos dos años, solo me quedará dar las gracias por el enorme apoyo en las urnas en todas las elecciones.

-El programa electoral va con un alto grado de cumplimiento. ¿Qué falta por sacar adelante?

-Cumplir el programa electoral es la meta que nos ponemos mandato tras mandato. Es un compromiso con los ciudadanos y la política que es seria comienza cumpliendo este contrato. A este programa también hay que sumarle las propuestas de los ciudadanos que desde el Ayuntamiento vemos viables y necesarias. De las setenta propuestas que teníamos encima de la mesa al inicio del mandato, cuarenta y nueve de ellas ya se encuentran ejecutadas o en trámite de ejecución. Es decir, a día de hoy se habría cumplido el 70 por ciento y hay que tener en cuenta que nos encontramos a mitad de mandato. Pero todavía nos quedan cosas importantes por realizar, por ejemplo varias traídas de agua, pistas de atletismo, el nuevo puente de la Mata o la Ronda del Cubia.

-Plan General de Ordenación. ¿Cuándo estará vigente la revisión parcial actualmente en marcha?

-Se ha aprobado ya el documento de prioridades en el Pleno y ahora tiene un periodo de exposición pública, de consulta y asesoramiento para los afectados. Una vez finalizado este proceso, se hará un informe técnico-jurídico de las sugerencias y un documento de síntesis. Después viene la aprobación inicial por el Pleno y un nuevo periodo de información pública, documento de síntesis de alegaciones e informes sectoriales. Para finalizar, la aprobación definitiva, donde se tienen que incluir las modificaciones que marque la CUOTA y aprobación final por el Pleno.La idea es que esté todo concluido a final de mandato.

-¿Qué núcleos van a poder crecer en construcción de vivienda?

-Ya el pasado mandato, cuando teníamos la previsión de sacar adelante la revisión, desde la dirección general de Urbanismo se nos indicó que para la ampliación de núcleos tendríamos que buscar aquellos en los que en los últimos años se hubiera construido, que no tenía sentido ampliar núcleos en los que en los últimos 40 años no se haya construido vivienda nueva. Y siguiendo este criterio de ampliación, lo cumplen Peñaflor, Castañeo, la Mata, El Rellán, Santa María de Grado, Fuejo, Berció, Sama de Grado, Bayo…

-¿Qué objetivo tiene la revisión?

-En líneas generales, se busca dotar de más suelo para vivienda unifamiliar aislada o adosada y de mayor edificabilidad.Las novedades de esta revisión parcial son la ampliación de los núcleos rurales, la mejora o supresión de unidades de actuación y se reduce la extensión del suelo urbanizable.

-Quieren ampliar el Museo Etnográfico y crear el del Traxe.

-En el último pleno se aprobó una partida del remanente que se suma a una subvención que nos va a conceder la Consejería de Turismo para ampliar el museo. Con esta cantidad, podremos comenzar con los trabajos de acondicionamiento de los edificios que ya habíamos comprado. Esta ampliación permitirá crear nuevos espacios museísticos en el entorno del Palacio Fontela y es ahí donde queremos encajar el Museo del Traxe para que esté en funcionamiento el próximo año.

-El Centro Cultural es una obra que ha acumulado un gran retraso.

-Ha acumulado un retraso mucho mayor del esperado, pero al fin es una realidad. Se están realizando los últimos remates, que en dos o tres semanas estarán listos. Estamos hablando de fechas con el Gobierno regional, no debemos olvidar que la mitad de la inversión fue asumida por el Principado, pero la previsión es inaugurarlo durante agosto o la primera semana de septiembre para comenzar a desarrollar la programación y que la oferta de cine con la que va a contar comience durante el mes de octubre.

-Panteón Concha Heres. ¿Cómo está la operación de cesión?

-La idea de lograr la cesión de este panteón, emblema del cementerio municipal, surge hace varios años con una propuesta del PSOE en el pleno. En un primer momento algunos propietarios estaban de acuerdo y otros no, pero tras varias negociaciones se pudo llegar a un acuerdo de cesión que ya está firmado. En el próximo pleno se llevará una petición para solicitar el apoyo de la Consejería de Cultura para realizar una rehabilitación integral.

-Grado gana población. ¿Cuál es el perfil de la gente que llega para quedarse a vivir?

-Llevábamos décadas perdiendo población y en estos dos últimos años hemos dado un vuelco importante a la situación. Los perfiles son variados, desde población que viene de otros países a la que viene de otras comunidades autónomas y que elige nuestro municipio por diferentes motivos. Llegan familias con niños a las que no les gusta vivir en las grandes urbes y que encuentran en nuestro municipio tranquilidad y una gran variedad de instalaciones deportivas para los hijos. Por otro lado, hay también personas sin cargas familiares que buscan tranquilidad en una zona con grandes espacios verdes y una buena oferta cultural, muchos de ellas relacionados con el cambio climático, personas que buscan un lugar con menos calor para vivir.

-En todas las gestiones hay luces y sombras. ¿Qué destacaría como avances de su etapa en la Alcaldía?

-Se ha dado tranquilidad y normalidad a la gestión. Se han evitado guerras estériles que solo sirven para enfrentamiento entre los ciudadanos, buscamos siempre un entendimiento con el resto de grupos que a veces hemos logrado y otras veces no ha sido posible. Como toda gestión, tiene sus luces y sus sombras, pero hay cuestiones en las que ya no se trata de ser objetivo o no, sino que están ahí.

-¿Por ejemplo?

-La primera es la situación económica, que nada tiene que ver con lo que se heredó. Se pasó de una deuda de siete millones de euros a unas cuentas saneadas y positivas, las facturas que se tardaban meses en pagar hoy se tarda una media de 9 días una vez conformadas. Ha habido una inversión muy importante en la villa y en la zona rural. Se cambió el alumbrado a led en el concejo y en la zona rural hay muchas carreteras reparadas durante estos diez años y esperamos que al terminar el mandato todas o casi todas estén en buen estado. La llegada de la fibra óptica a la zona rural es otro compromiso cumplido y también la mejoría de muchas traídas de agua. Donde hay que seguir haciendo un esfuerzo importante es en lo saneamientos. Otra gran mejora ha sido la del casco urbano con las obras en calles y plazas, donde se prioriza al ciudadano en lugar de al vehículo. Una vez que se realice la ronda exterior, será posible sacar los vehículos del casco urbano. A esto hay que sumarle las mejoras en áreas que para nosotros siempre fueron prioritarias como Servicios Sociales, Cultura, Deportes…

-En estas áreas hay nuevos proyectos en marcha.

-En Deportes seguimos sumando nuevas instalaciones y mejorando las existentes, como con la cubierta de las canchas de pádel y tenis. En Servicios Sociales acaba de comenzar la obra para centralizar todos los servicios en un mismo lugar y dar así un servicio integral a los ciudadanos. Al área de Cultura, que ya era de gran calidad, hay que sumarle lo que aportará el Centro Cultural. También llevamos años muy implicados con las políticas de memoria. No sólo con el trabajo documental y la exhumación de fosas, si no con la dignificación de espacios y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática con los certificados de reparación. Sin olvidar el trabajo para recuperar y reparar la memoria del alcalde Carlos Barredo.

-¿Qué le hubiera gustado lograr que aún no haya sido posible?

-Hay cuestiones en las que no hemos tenido apoyo o que nosotros no hemos sido capaces de sacar adelante, como es el caso del polígono industrial de La Cardosa en el que hay que entonar el mea culpa. Siempre digo que si en Grado no tenemos una empresa de mil trabajadores podríamos tener veinte empresas de cincuenta. Necesitamos dar un impulso al polígono de La Cardosa y hace escasas fechas estuvimos con el consejero de Industria para tratar de buscar soluciones. Tenemos que tratar de dar un vuelco a la situación en estos dos años restantes de mandato.

-¿Cómo ve la situación política actual en el panorama nacional y autonómico?

-Compleja, con una guerra de guerrillas donde el insulto y la falta de respeto está al orden del día. Si a eso le sumamos la corrupción, ya instaurada en nuestro país desde hace mucho tiempo, con corruptos en los gobiernos desde Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy hasta hoy en día, la situación es muy complicada. Se deben de buscar fórmulas que no permitan a estos caraduras estar al frente ni de la comunidad de vecinos, se deben endurecer ya las penas a corruptos y a corruptores. A nivel nacional y regional me preocupa el estado del bienestar, donde los ciudadanos deben de seguir siendo el eje sobre el que giren las políticas en educación, sanidad, etcétera, y eso solo se consigue con gobiernos progresistas.

-¿En el ámbito municipal?

-En el ámbito municipal, el gobierno que salga de las urnas dentro de dos años va a tener una situación económica muy buena y le va a permitir realizar inversiones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Lógicamente espero que sea un gobierno de IU que siga apostando por la cultura, el deporte, los servicios sociales, la zona rural, etcétera.