El "hostelero crucificado" de Grado inicia el proceso judicial para reclamar más de un millón de euros por el caso Trastévere

Bernardo Álvarez Fernández, que fue propietario del gastro-bar Trastévere, ha iniciado el procedimiento judicial para reclamar más de un millón de euros como indemnización por el cierre de este negocio, clausurado tras la denuncia de un particular pese a que había abierto con todas las licencias en regla. Este caso dio la vuelta a España como el del "hostelero crucificado" tras protagonizar Álvarez una protesta en la que cargó con una cruz por el mercado de Grado.

El afectado, como ya había avanzado, no está de acuerdo con la suma que como indemnización por responsabilidad patrimonial calculó el Consejo Consultivo del Principado (150.000 euros) y plantea una de 1.225.406,88 euros, según aparece en la documentación de la demanda contra el Ayuntamiento de Grado y el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, administraciones de las que dependieron en su día las licencias concedidas para poner en marcha el establecimiento.

La demanda ha sido presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo por la representación procesal de Bernardo Álvarez Fernández y de la entidad mercantil Trastévere Delicatessen, actualmente en concurso de acreedores, "contra la resolución dictada en fecha 4 de abril de 2025 por el Ayuntamiento de Grado" en el expediente de responsabilidad patrimonial relativo a este caso.

El juez pide que se dé traslado a las partes demandadas, Ayuntamiento y Principado, "para que la contesten simultáneamente, en plazo de veinte días y presenten, en su caso, los documentos en que directamente funden su derecho". "En dichos escritos de contestación deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan", dice el decreto de admisión de demanda, que señala que la parte demandante pide que se fije la cuantía del procedimiento en 1.225.406,88 euros.

Este caso se remonta a enero de 2020, cuando Bernardo Álvarez tomó la decisión de iniciar el proyecto de su gastrobar y después de tener todos los permisos abrió en la villa moscona. Tanto el Ayuntamiento de Grado como el Principado (Patrimonio) habían dado el visto bueno necesario a la tramitación de la iniciativa. Fue una denuncia de un particular la que desencadenó la situación por la que, quince meses después de abrir, se vio obligado a cerrar por sentencia judicial.

La denuncia del particular en los tribunales argumentó que el edificio que alberga el gastrobar estaba ubicado en una zona del casco histórico con una protección singular parcial, conforme al catálogo urbanístico del concejo. La disquisición en el pleito tuvo que ver con si la catalogación del inmueble permitía o no esos usos. El Ayuntamiento había dado la licencia y lo hizo con todos los informes favorables en la mano, incluido el de Patrimonio del Principado, con lo que se respaldó la obra para rehabilitar el edificio.

El asunto acabó en el Supremo, tras varios recursos municipales contra sentencias desfavorables que pedían el cierre del local. Y, finalmente, fue lo que se determinó, obligando al Consistorio a ejecutar la orden de clausura. Bernardo Álvarez dijo entonces que llegaría "hasta dónde sea necesario".

El Ayuntamiento de Grado solicitó hace meses un informe del Consejo Consultivo del Principado, que emitió su dictamen estableciendo en 150.000 euros la indemnización a percibir por el hostelero, aunque atribuyó al Consistorio el 70 por ciento de esta suma por responsabilidad patrimonial, es decir 105.000 euros. Consideró el Consultivo que no debía el Consistorio asumir toda la carga puesto que el Principado y, en concreto, Cultura, también intervino en la concesión de licencias al tratarse de un edificio catalogado.

Bernardo Álvarez consideró en su momento estas cantidades fijadas por el Consultivo como "irrisorias" y anunció que seguiría adelante en los tribunales, proceso que acaba de iniciarse con el decreto de admisión del juzgado ovetense.