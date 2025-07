Jerónimo López, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, alerta en Grado del problema de la basura en la Antártida: "hemos visto restos que llegan desde miles de kilómetros"

Jerónimo López, geólogo y alpinista, primer español que hizo cumbre en uno de los 14 ochomiles del mundo y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2002, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, conoce la Antártida como la palma de su mano. No en vano, lleva implicado en el programa español en aquellas tierras desde que se inició en el año 1988, es decir, hace 37 años, y en todo este tiempo ha perfilado un gran conocimiento sobre el problema de la acumulación de basura, también en los lugares más remotos del planeta. De ello habló ayer en Grado en una charla titulada "La Basura llega a los Extremos de la Tierra. Desde la Antártida al Techo del Mundo, ¿qué estamos haciendo con los residuos de la sociedad?". La actividad tuvo lugar en la Casa Municipal de Cultura, enmarcada dentro del "Programa 30x30" de la Fundación Vital, en colaboración con la Fundación Caja Rural.

"Por mi trabajo y mi trayectoria conozco bien el tema de cómo los residuos han llegado, no solo a la Antártida, sino también a las montañas más altas de la tierra, como el Himalaya, pero desde la perspectiva de la masificación en cierto grado, las actividades turísticas, y qué problemática origina eso, qué se está haciendo, qué se puede hacer, y la importancia que tiene a escala global", explicó.

La contaminación y los residuos llegan allí donde van los seres humanos. "Llevamos cosas y se terminan acumulando residuos, esa es una parte importante, y sobre todo esto se hizo en el pasado, cuando no había tanta mentalización como ahora", indicó el experto. Pero no es solo es lo que llevan los que van allí, sino también lo que llega a veces a través del mar como restos de objetos de pesca, de plásticos o de boyas antiguas, entre otras cosas. "Yo he estado en playas remotas de la Antártida, donde hemos encontrado bastantes restos acumulados que las corrientes, la deriva del mar, termina llevándolo a veces viniendo de miles de kilómetros de distancia", añadió López.

En este sentido, aquellos elementos contaminantes que llegan a través de la atmósfera o el agua, son lo que se denominan contaminantes orgánicos persistentes. "Esto engloba restos de medicamentos, de antibióticos, de sustancias que antes no se conocían, no porque no existieran, sino porque no había métodos para analizarlos". Hoy en día, las nuevas tecnologías y sistemas de análisis modernizados "son capaces de detectarlos".

Jerónimo López apunta que en la Antártida la solución a esa gestión de residuos está orientada de una manera muy favorable "gracias a que en el año 1998 entró en vigor un Protocolo para la Conservación del Medio Ambiente Antártico, elaborado y ratificado años antes, en 1991". El documento consta de seis anexos dedicados a diferentes aspectos. En concreto, el tres y el cuatro están dedicados a la gestión de residuos y la eliminación de la contaminación marina, respectivamente. "Ahí está especificado qué hacer con cada tipo de residuos. El principio fundamental es generar los menos posibles. El segundo es, en la medida que sea posible, compactarlos, eliminarlos y hacer un tratamiento adecuado de ellos". "La Antártida es un ejemplo de una atención especial a esta temática", concluyó Jerónimo López.

Las jornadas continuarán a lo largo del día de hoy en el Aula Vital con un taller sobre generación de residuos. Los patronos de la Fundación Vital partirán de una premisa en forma de pregunta: ¿Desde cuándo existe la basura?. Desde esa base, explorarán cómo en las zonas rurales se genera basura en la actualidad y cómo se gestionaban esos mismos residuos en épocas pasadas, para encontrar fórmulas que se puedan aplicar en el futuro partiendo de la tradición.

A continuación, y como previa a la comida, tendrá lugar un taller de cocina de aprovechamiento impartido por la guisandera Viri Fernández, que incluye una degustación de recetas de aprovechamiento del Llar de Viri. Por la tarde se llevará a cabo una actividad comunitaria para pensar cómo gestionar los residuos en el futuro en las zonas rurales. La jornada culminará con la llegada de una ruta de caballistas que salen de Torrestío, un pueblo de alta montaña del municipio leonés de San Emiliano, para recorrer el Camín Real de la Mesa recogiendo basuras y residuos.