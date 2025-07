Lee íntegro el pregón de Santiago y Santa Ana: así fue la intervención desde el balcón del Ayuntamiento de Grado

La periodista moscona Paula Tamargo, jefa de la sección de Comarcas de LA NUEVA ESPAÑA, dio este viernes el pregón de las fiestas de Santiago y Santa Ana. A continuación se reproduce íntegro el texto que leyó desde el balcón del Ayuntamiento de Grado.

"Poder dar hoy el pregón de las fiestas de mi pueblo es un orgullo, un gran honor que me emociona. Gracias por este privilegio.

Soy sincera si digo que Grado me gusta entero. De arriba a abajo. De punta a punta. Caminarlo de El Casal a El Charcón, que son dos referencias familiares. De La Flor a La Cruz, viendo pasar a los peregrinos del Camino de Santiago. De Flórez Estrada a Eulogio Díaz Miranda por la ruta de los palacetes indianos. Hasta el parque de Arriba, con su quiosco de la música, con La Panera de Los Archiduques y con la zona de juego infantil, tan llena de niñas y niños desde que se renovó recientemente.

De Grado me gusta el paseo del río, su jardín de las mariposas, pasar cerca de lo que fue la casa de mis abuelos, Adolfo y Amelia, de la gigantesca huerta que cultivaban a los pies de la muralla. Salir en dirección a Peñaflor y ver sus vegas. Soñar que un día todo vuelve a estar sembrado y florece una pequeña empresa conservera de nuestros pimientos, vainillas, tomates... ¿Quién no compraría un bote que llevara el sello de la huerta de Grado?

Y quién no haría una ruta por nuestras confiterías para comer un pastelín en la villa dulce, llambiona, la que sube por Valentín Andrés y para en Jonuar, sigue hacia Manuel Pedregal y entra en Pastur, va al lado de la iglesia para ir a Josmay, sigue hacia General Ponte y no se resiste a Tejeiro.

De Grado me maravilla la Casa de Cultura, subir su imponente escalera de piedra rosada, tocar la historia que hay en sus paredes, darme cuenta de que me siento a leer en una biblioteca entre los muros de un palacio, el de Miranda-Valdecarzana.

De mi pueblo me encantan sus museos, la sede del palacio Fontela, Villa ya Mercáu, donde se puede viajar en el tiempo por el apasionante relato de nuestras grandes sagas de comerciantes, la vida burguesa de hace un siglo o la historia de nuestro mercado y sus vendedoras, a las que homenajea La Muyerina en la plaza.

Me fascinan la Torre de Villanueva, la Torre de Báscones, el palacio de Agüera, el de Bayo, el casco histórico de la capital, declarado Bien de Interés Cultural y las visitas guiadas de Laura Iglesias para dar a conocer el patrimonio de nuestra villa.

De Grado me enamora Santa Ana, La Flor y el Certamen de la Faba, el Día'l traxe, el Aula de las Metáforas, el tocinillo de cielo, nuestras tres queserías de afuega' l pitu, con Marta, de Ca Sancho, Isabel y Ana, de La Borbolla, y Verónica y Raquel, de Temia. Y las Mujeres por Grado, Chelo, siempre ahí.

Y mi hermano Jose, "Pitus", santanero de pro, "heredero de Zapata", con Marcos Fernández, tirando por la Hermandad de Santiago y Santa Ana; los Amigos de Grado y sus "Moscones de Oro", la Fundación Vital y el Grupo Montañero Moscón, con los que conviví de pequeña de la mano de mi padre, Pepe, fundador de algunos de ellos y siempre colaborador con todos.

De Grado me enorgullece la Villa Europea del Deporte, nuestras instalaciones deportivas, todos nuestros deportistas. El Mosconia y sus más de doscientos jóvenes jugando al fútbol, nuestra futbolista Paula Redruello. Y Álvaro, Sergio, Pelayo y Jorge, los cuatro moscones que fueron con tanta ilusión y con Grado por bandera a competir con la selección asturiana de hockey en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.

De Grado me emocionan sus asociaciones y clubes, más de un centenar, y su capacidad de trabajar en común, nuestra escuela de música, nuestros institutos César Rodríguez y Ramón Areces, la escuela de La Mata, el colegio Bernardo Gurdiel y el Virgen del Fresno, que este año cumple medio siglo de vida. Y el esfuerzo que ponen en lo que hacen quienes elaboran nuestra programación cultural y turística; la pasión de nuestro cronista oficial, Gustavo Adolfo Fernández, la de nuestro cineasta Julio de la Fuente, la de nuestro farmacéutico y ultrafondista Nicolás de las Heras, la de nuestro fotógrafo Eduardo Blanco, la de nuestro científico Pablo Alonso…

De Grado me admira lo que consiguieron cuantos formaron parte de la Plataforma Pro Autovía del Suroccidente. Cuánto ha significado y aún va a significar para el porvenir de Grado que tengamos una autovía. Nos integró plenamente en el centro de Asturias y todavía ha de ser clave para nuestro desarrollo como lugar para vivir y trabajar. Fue un logro colectivo, pero tan relevante que es justo recordar a quienes lo comandaron, entre ellos, Claudio Menéndez, Manolo Tarralva, Arturo Gutiérrez de Terán, mi tío Plácido Fernández, José Ramón Queipo o José Manuel Arias, entre otros, en distintos momentos.

Algunos faltan ya, como otros muchos moscones de pro, entre los que no podemos olvidar a Javier Prada, Tino Tarralva, Fernando Tarrazo el de Hidroeléctrica, o José Manuel Álvarez Rodríguez el de "La Casa Grande". Nuestro recuerdo y homenaje para ellos y para todos los que cada uno de nosotros echa hoy de menos.

De Grado que no me falte El Casal, donde crecí, el patio de mi abuela Mamina, mi lugar en el mundo, el barrio de las calles del alcalde Carlos Barredo, del Maestro Juan Tarrazo, de Modesta Fernández y de la plaza de Lucía Rodríguez.

El barrio de los pabellones y de las casas de arriba, el de Toni Zapata, mi tío, el de la tienda de Juli, el de Amparo y Claudio el de la mueblería, el de Amparín, Sagra y Nando El Tapín. El de la escuela de Geli la maestra, mi madre, con la que tantas generaciones de moscones aprendieron matemáticas y yo, que para los números era negada, a juntar mis primeras letras.

De Grado que no me falte mi gente, las nuevas generaciones de la familia, Mario, Martín, Gabi, Tomás, Marina, Unai y Aitor. Que no me falten mis amigas de siempre, Beli, Carmen, María y Alma. Eva Tarralva.

De Grado que no me falte el vermú de los domingos ni el mercado, el más antiguo de Asturias, nuestro buque insignia, que tan lejos nos seguirá llevando.

La historia de los pueblos la construyen sus gentes. Soy sincera si digo que Grado me gusta entero y que nuestra gente, emprendedora, solidaria, con hombres y mujeres que hacen comunidad en favor del progreso de su tierra, es el patrimonio más valioso que siempre ha tenido este pueblo para salir adelante.

¡Felices fiestas moscones! ¡Viva Santiago y Santa Ana! ¡Viva Grado!