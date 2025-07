"El cine me hace feliz y me conmueve; lloré al ver el montaje del corto sobre la historia de una pareja de Grado que se ama hasta el final"

Julio de la Fuente, cineasta moscón, no para. Acaba de terminar algunos proyectos y ya tiene en marcha otros, aunque en esta entrevista habla fundamentalmente de uno de los más especiales que ha llevado a cabo, el del corto que relata una «historia de amor puro», basada en la de un matrimonio de Grado y que ya está listo para su estreno, aunque aún no se haya determinado donde se proyectará por primera vez. Director laureado con más de una veintena de obras en su haber, ha viajado por todo el mundo para recoger distinciones de festivales a sus obras. Entre las más premiadas se encuentra «El Hogar», una de las referencias de la prolífica producción de este moscón que ha llevado su cine y el nombre de Grado por más de una treintena de países en los que se ha visto su trabajo.

-Ha terminado «Frío otoño», un corto sobre una historia de amor de una pareja de Grado y en el que se aborda la enfermedad del Alzheimer. ¿Cómo surgió este proyecto.

-Cuando conocí su historia. Ella ingresó en una residencia para poder ser atendida y él acabó yendo también estando bien, solo para poder estar con ella las 24 horas y cuidarla. Es una historia de amor puro.

-Está basada en hechos reales.

-Sí, así es. Es la historia de un matrimonio de Grado, José Armenta y Marisol Menéndez. Como guionista y director, cuando supe de esa historia enseguida me emocioné y quise hacerla, porque es una historia de amor verdadero entre dos seres humanos que llevan juntos cincuenta y pico años y que hasta el último momento se aman. No sé cómo explicarlo pero sí hemos sabido rodarlo. Es una cinta conmovedora sobre un momento de las vidas de dos personas a las que aprecio y conocidas y queridas en Grado.

- ¿Qué sensaciones tuvo al ver el montaje?

-La historia es conmovedora de por sí, pero confieso que cuando la ví montada me eché a llorar por todo lo que trasmite la cinta. Está la fuerza de la historia y la de cómo hemos sido capaces de trasladarla a la pantalla. Hay un momento muy emotivo, se pasa un trago al verlo en la película, que es cuando llega el día en que ella ya no reconoce y él se da cuenta de que, digamos, la ha perdido.

-¿Cuándo la estrenará?

-Me gustaría estrenarla en el Festival de Cine de Gijón, pero habrá que ver. Aún no lo sé.

-¿Cúal fue la mayor dificultad para llevar adelante el proyecto?

-La financiación siempre es el mayor problema. La familia solo me dio facilidades y mil veces las gracias.

-¿El rodaje se ha llevado a cabo en Grado?

-Entre Grado y Mieres. En Grado son los interiores, en mi casa, en La Moratina. Y los exteriores están rodados en Mieres. Los dos ayuntamientos patrocinan el corto.

-Bajo sus órdenes han rodado en el concejo muchos actores famosos, entre ellos el recientemente fallecido Manuel Zarzo.

-Sí, así es. Tengo un gran recuerdo de él, como persona y como actor. Muchos actores han estado y conocido Grado a través de su estancia para los rodajes. Zarzo, Úrsula Corberó, Roger Príncep, Bárbara de Lema, Eva Marciel, Lola Baldrich, Ana María Vidal...

-Ha hecho una veintena de películas, la mayoría cortos, aunque también documentales, largometrajes y tiene obras de teatro. ¿Va a seguir haciendo películas?

-Ahora tuve una ayuda del Principado que había pedido y eso me asegura poder hacer una distribución internacional, fuerte, y hacer la tercera parte de una trilogía en la que estoy trabajando.

-Hábleme de ese proyecto.

-Esta tercera parte la voy a hacer en octubre en la residencia de mayores de Grado. La trilogía está basada en el libro «Nosotras», del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Tino Pertierra. Elegí tres de las historias que ahí se narran, todas con un nombre de mujer y dos ya están hechas. Ahora voy a por la tercera. Trabaja en este proyecto Marisol Navajo, una de las mejores actrices de doblaje que hay en Asturias. Pero después de esto, prometí a la familia que ya no produciré aunque siga haciendo cosas, porque la producción tiene un riesgo y un esfuerzo que lleva mucho tiempo y también mucho dinero que se pierde.

-¿Qué le ha dado el cine?

-A mí el cine, lo primero, me dio paz en un momento de mi vida que la necesitaba. Y me dio una gratificación tremenda en cuanto a gente que conocí, sueños que pude cumplir, dirigir a actores que ni por lo más remoto pensé que iba a dirigir, estrenar tres veces en Madrid, llenar catorce veces el Filarmónica... He viajado por muchos países para recoger premios y eso es una satisfacción grande, aunque todo ello consume mucha energía. Al tener que producir nosotros y buscar el dinero, nunca competimos en las mismas condiciones. Hay películas por ahí de cuatro millones y medio de euros, de cinco... Yo tuve que hacer una con cincuenta mil y otra con setenta mil. Si otros tuvieron 40 días para rodar yo tuve 13... Pero el cine me ha hecho feliz, esa es la verdad.