"Grado en estado puro" por Santiago: la villa moscona se echa la calle para la emotiva procesión y un animadísimo vermú itinerante

Grado ya vive con intensidad las fiestas patronales en honor a Santiago y Santa Ana. La devoción, la emoción y el sentimiento de comunidad marcan una jornada de viernes en la que vecinos y visitantes toman las calles de la villa moscona desde mediodía. La iglesia parroquial de San Pedro se llenó para acoger la tradicional misa de gaita, uno de los tesoros del patrimonio asturiano que desde 2014 ostenta el reconocimiento como Bien de Interés Cultural.La ceremonia arrancó con la entrada en procesión de la imagen del patrón Santiago, portada por los más pequeños de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, que cuenta con cerca de dos mil miembros, acompañado por una ofrenda floral también de la Hermandad. La liturgia, con la participación de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, incluyó los cantos en latín del Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei, interpretados por un cantor con el acompañamiento solemne de gaita y tambor, tras los cuales se rezó un responso por los miembros fallecidos de la Hermandad.

Finalizada la misa, las imágenes de Santiago Peregrino y Santa Ana salieron en procesión por las principales arterias del casco urbano, en un recorrido que incluyó la calle Magdalena, la plaza de La Blanca, Marqueses de la Vega de Anzo, General Ponte y regreso a la iglesia. A lo largo del itinerario, los vecinos que habían acudido al responso religioso acompañaron a las imágenes, y quienes no lo habían hecho, se levantaban de las terrazas para apreciar su paso. "Ver pasar la imagen de Santiago me remueve por dentro porque mi madre era muy devota. Recuerdo cuando venía de pequeña con ella y con mis abuelos y es un recuerdo que ahora trato de transmitir a mis hijos”, comentaba emocionada Laura Fernández, "de Grado de toda la vida”, y que, aunque ahora viva fuera, no se pierde las fiestas cada año.

El párroco, durante su intervención, animó a los fieles a vivir la fe como un camino compartido. “Esta procesión representa el camino de la vida. Que estos días de fiesta nos ayuden a caminar siempre con el Jesús resucitado”. Al finalizar la procesión y ya de vuelta en la iglesia se entonó el himno de Asturias, durante el cual se podía apreciar alguna lágrima, y los asistentes dedicaron un largo aplauso al dar el párroco por finalizada la misa como muestra de gratitud por la jornada vivida.

Fue entonces cuando la música tomó el relevo con un vermú musical itinerante a cargo del grupo "Ciudadano Vil", que animó las plazas Longoria, La Panerina, Álvaro González, General Ponte y Manuel Pedregal. Decenas de personas disfrutaron del recorrido en sus distintos puntos, copa en mano, sin dejar de lado los bailes y las canciones. “Una de las cosas que más me gusta de las fiestas de Santiago y Santa Ana es el ambiente que se crea en las calles, es una maravilla. Y da igual el tiempo que haga, que siempre hay mucha gente y ambiente, es como Grado en estado puro”, decía con total convencimiento Javier Menéndez, que acudió desde Oviedo con su cuadrilla a celebrar la fiesta “sin hora de vuelta a casa”.

Desde la Hermandad de Santiago y Santa Ana destacaban el éxito de la jornada. “Se nota que la gente tenía ganas de fiesta, y que el tiempo acompaña. Hoy Grado está más lleno que nunca”, aseguraba Juan Acevedo, representante de la agrupación, que también piensa con ilusión en este sábado, cuando llega el turno de Santa Ana y del tradicional desfile de carrozas. "Calculamos que habrá una docena, aunque es difícil de asegurar, porque se apuntan en el momento. Es uno de los actos más esperados y una forma de seguir la fiesta”, explicó.

Las fiestas de Santiago y Santa Ana arrancan así sus dias grandes y, como bien mencionaban algunos, la festividad de Santiago se entrelaza con la de Santa Ana casi de forma ineludible. Ambas fechas se han asentado con el paso de los años como una de las jornadas más relevantes del verano asturiano, donde la tradición y el ambiente festivo se dan la mano para llenar de vida el corazón de Grado.