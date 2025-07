Once carrozas y miles de romeros empapan Grado de fiesta: así fue el monumental desfile de Santa Ana

En Grado saben que no hay mejor manera de celebrar el día de Santa Ana que empapándose —literal y emocionalmente— en una fiesta que ya es toda una tradición de la villa moscona. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la mañana de este sábado, un desfile de carrozas que arrancó pasadas las diez de la mañana, pero cuyo espíritu venía fermentando desde la noche anterior, cuando las calles comenzaron a vibrar durante la celebración de Santiago.

Los hay que se fueron a dormir pronto con la alarma puesta para no perderse nada, y otros que, simplemente, no se fueron a dormir. Porque en Grado, Santa Ana también se celebra empalmando. El resultado es un desfile donde el cansancio se combate con calimocho, el sueño se lava con cubos de agua y la pereza se disipa a golpe de charanga y espuma.

Este año fueron once carrozas las que recorrieron las calles del centro de la villa, cada una con su estilo, sus colores, su música y su equipo de artillería acuática. Algunas, como la de “Chiringo”, eran auténticos bares rodantes llenos de ambiente. Otras apostaron por la reivindicación y la diversidad, como “Los Gayasperos”, que sorprendieron con un despliegue lleno de orgullo, pegatinas arcoíris y mucho humor. No faltaron las propuestas más temáticas, como las carrozas ambientadas en el cine, la generación del 75, en la cultura mexicana o incluso en la India, y tampoco las de espíritu más improvisado, representando a grupos de amigos, bares o asociaciones que simplemente querían pasárselo bien.

250726LNE_Irma Coll (221785187).jpg / irma Collin

"Volví el año pasado tras muchos sin aparecer por aquí y me lo pasé tan bien que este año quise formar parte del desfile desde dentro", contaba Andrés Álvarez, de la carroza de “Los Gayasperos”, impulsada por él mismo junto con Raúl M. Gancedo. "Queríamos una carroza divertida, pero también con mensaje. El nombre juega con la palabra ‘gay’ y con el término asturiano ‘gayasperu’, que significa alguien alegre, resplandeciente, con chispa… como lo que queremos transmitir", explicó Álvarez.

Porque si hay algo que define este desfile es su carácter libre y espontáneo. No hay reglas rígidas ni competiciones. Aquí se apunta quien quiere, como quiere y con lo que tiene. "Somos un grupo de amigos que montamos esto en dos tardes y venimos cada año a disfrutar", contaba entre risas Lucía Méndez, una de las participantes, completamente empapada mientras intentaba proteger –sin éxito– una bolsa de gusanitos de la lluvia artificial. "No hay manera de librarse, pero es parte de la gracia. Si acabas seco, es que algo has hecho mal", aseguró.

En efecto, la mojadura es la norma no escrita de Santa Ana. Desde las carrozas se lanza agua sin tregua. Las pistolas de agua se convierten en armas de guerra festiva, con diseños que van desde el clásico chorro a modelos dignos de ciencia ficción. Y por si fuera poco, desde los balcones los vecinos se suman al espectáculo. Hay quien instala una manguera en el balcón y apunta sin piedad, y quien lanza cubos enteros a los valientes que se paran debajo pidiendo “¡agua, agua!”.

Durante el desfile también hay momentos para el asombro. La carroza de la Asociación Cultural Báscula del Ferreiro, con su temática mexicana, con Katrina y sombrero mexicano giratorios incorporado, se ganó el aplauso colectivo (y el primer premio del desfile) gracias a un cañón de espuma instalado en la parte trasera que les convertía a su paso en una auténtica fiesta de la espuma. "Es un éxito. La gente se pone debajo como loca, baila, canta… ¡menuda idea han tenido!", comentó Javier Menéndez, que vivió prácticamente todo el desfile tras esta carroza arrastrado por sus hijos pequeños.

La Asociación de Mujeres por Grado apostó por el séptimo arte, mientras que la Generación del 75, el grupo de moscones que cumplen 50 años, lucieron una carroza de la discoteca Maracaná, escenario de sus correrías juveniles y hoy cerrada. Los "cincuentones" lograron un meritorio tercer puesto. Por su parte, los integrantes de la Asociación de Hostelería y Comercio de la calle Manuel Pedregal rompieron moldes: en vez de agua, lanzaron confeti de colores desde su carroza ambientada en la India, aportando un toque más visual y menos empapado, pero igual de festivo. Quedaron segundos.

Las charangas, con canciones populares, clásicos veraniegos y ritmos que no dejaban a nadie indiferente, fueron el alma del desfile. "Esto no es solo ver pasar carrozas, hay que meterse de lleno. Hay momentos en los que el desfile se para y todo se transforma en una pista de baile", señalaba Marcos Olmedo, que acude anualmente desde Oviedo a la cita con un grupo de amigos exclusivamente por esta fiesta. "Nos habían hablado de Santa Ana en Grado cuando éramos jóvenes y cualquier descripción se queda corta. ¡Tiene que venir todo el mundo!", aseguró con rotundidad.

Y es que esa es la clave de esta celebración, animarse a participar. Gente de todas las edades, desde bebés en cochecitos hasta personas mayores en silla de ruedas, pasando por cuadrillas de adolescentes, familias enteras o peñas ataviadas con camisetas preparadas para la ocasión. Todos tienen cabida, todos reciben agua, y todos dan lo mejor de sí. Y eso genera una sensación de unidad, de comunidad y de alegría contagiosa que no se encuentra fácilmente.

Entrada la tarde, el ritmo del desfile fue dando paso a los comensales que se dirigían al Parque de Arriba, donde tiene lugar la tradicional comida popular. Allí, entre tortillas, empanadas, tuppers familiares y botellas de sidra, los asistentes reponen fuerzas, comentan las anécdotas del día y, cómo no, siguen empapándose, pero esta vez de risas y buenos recuerdos.