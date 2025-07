Grado celebra la implicación de sus asociaciones en Santiago y Santa Ana, unas fiestas "de diez"

Grado cierra sus fiestas de Santiago y Santa Ana de este año con "muy buen sabor de boca". Tanto, que para buena parte de los colectivos moscones más representativos estas han sido "las mejores" por programación, afluencia de público y participación. También por algo que se destaca en todas las valoraciones: la cooperación entre asociaciones y su implicación en unas celebraciones que son seña de identidad local. El aplauso es unánime para los organizadores, tanto en lo que respecta a las actividades municipales como a la Hermandad, responsable del día de Santa Ana, con su desfile, comida en el parque, verbenas y la descarga de fuegos artificiales.

"Santa Ana fue un día emocionante. Vernos en la calle con tanta gente, sobre todo de asociaciones, colectivos, gente que trabaja para que ese día sea especial, es algo que me emociona", destaca Chelo Bernardo, de la Asociación Mujeres por Grado. "Hay que reconocer a toda esta gente que trabaja tantísimo para que podamos desfilar, para que podamos sentarnos a comer un bollo preñao y para que esta fiesta sea eso, una fiesta de hermanamiento, lo que fue siempre", explica.

Su colectivo participó en el desfile de este pasado sábado con una carroza dedicada al mundo del cine que obtuvo el segundo premio en el concurso. "Cuando subimos a recoger el premio y vimos subir al resto de premiados, todos nos abrazamos. Y fue un abrazo yo pienso que sincero. Para la fiestas me sale una palabra, emoción, lo que siento en ellas. Y mientras que la Asociación Mujeres por Grado pueda seguir participando y echando una mano a quien quiera para salir adelante pueden contar con nosotras", añade.

"Orgullo de nuestro pueblo"

De "sobresaliente" califica las fiestas Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, y miembro del jurado del concurso de carrozas del día de Santa Ana. La nota se la pone al conjunto de la programación y "desde el minuto uno, con un pregón hecho desde el corazón, hasta la traca final de los fuegos artificiales, todo fue bien, con actividades para todos los públicos". "La comida en la calle, extraordinaria, como la feria de artesanía, las rutas de naturaleza, teatro, grupos folclóricos venidos de Mallorca y Galicia con los nuestros, el baile del socio, actividades para los niños, gran paellada... Día de Santiago muy bueno, con la entrega de reconocimientos por parte de amigos de Grado a entidades o personas que se significaron por su aportación a la sociedad moscona, y antes siendo antes testigos de una misa preciosa, con gaita, con procesión posterior y muchísima afluencia, todos con pantalón azul, camisa blanca y pañuelo azul, muy emotivo", valora Fernández.

Sobre el desfile de Santa Ana considera que fue "el más grande hasta la fecha y el de mejor calidad de sus carrozas" y "sin duda, un éxito total, junto a la comida en el parque de Arriba, en familia y los fuegos artificiales como cierre brillante". "Hay que felicitar y agradecer a la organización, que se supera año tras año y hace que tengamos unas fiestas que se pueden valorar como completas, seguras, limpias y que hacen que sintamos orgullo de nuestro pueblo. Enhorabuena a todos los que las organizaron y a los que participamos con tanto cariño", concluyó el presidente de Amigos de Grado.

Fuegos artificiales espectaculares

Por su parte, la Asociación de Hostelería y Comercio de la calle Manuel Pedregal quiso dar las gracias a la Hermandad de Santiago y Santa Ana "por estas fiestas tan fabulosas". "Todo estuvo de diez, Santanina, en la que acompañó el buen tiempo para permitir a los niños disfrutar de los hinchables con agua, fue todo un éxito. El bingo solidario también, con récord de participación como el desfile de Santa Ana, y la fiesta posterior en el parque de Arriba fue lo más, con tanta gente disfrutando, bailando y pasándoselo bien", señala Carolina Fernández, del colectivo, también con carroza en el concurso y que logró el segundo premio.

Se refirió además a los fuegos artificiales de Santa Ana, "espectaculares, el final perfecto para estas fiestas", dijo. Solo apuntó una recomendación hecha por el joven Javier Álvarez, hijo de Manuel Álvarez, "Manolo el fontanero", y de Lucía Pérez, ambos miembros de asociaciones mosconas y es que "las fiestas tienen que durar más días".

Para Sagra Fernández, de la Asociación de Negocios y Mercado "Agora Grao", las fiestas fueron inmejorables. Igual impresión expresaron desde la Asociación Santo Dolfo, de La Mata, otra de las fieles con carroza en Santa Ana y siempre colaboradora donde se le necesite dio la enhorabuena a los organizadores de los festejos, que "fueron de diez". "Hacen un gran esfuerzo, son días de muchísimo trabajo, cada año se superan y el trabajo que hacen para que todos lo pasemos genial es impresionante", indicó Andrea Fernández.

Mientras, el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo, "Pitus", que ha cumplido una década al frente del colectivo y que se despide con la edición de este año, quiso dar las gracias a toda la gente que se ha implicado en los festejos, a Marcos Álvarez, "Biriqui", que le ha acompañado hasta el final, y también al resto de compañeros de las directivas de la Hermandad, que incluso tras haber dejado el colectivo han seguido colaborando y trabajando en esta edición. Consideró que han sido las mejores fiestas en la década en la que ha estado a cargo del colectivo y agradeció las muestras de cariño y apoyo recibido.

"Reafirman la identidad de Grado"

Álvaro Valdés, de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, destacó que las fiestas « han sido ejemplo de cómo la fe, la tradición y la convivencia pueden unirse para potenciar este espíritu comunitario que debemos tener». «Esta participación activa de vecinos, visitantes y asociaciones ha sido ejemplar y nos sentimos orgullosos de estas fiestas que reafirman la identidad de Grado». «Nuestro abrazo para la Hermandad de Santiago y Santa Ana por su trabajo incansable», añadió.

Por su parte, la edil de Festejos, Lorena Álvarez Cabo, realizó una valoración positiva de las celebraciones, con mucha gente de dentro y fuera del concejo. Destacó el trabajo que hace la Hermandad de Santiago y Santa Ana y subrayó algunas de las novedades del programa municipal, entre ellas, la recepción a los peregrinos el día de Santiago.

La reserva de parcelas en el parque, un debate pendiente

Tras señalar que han sido unas grandes fiestas, se refirió a que no se respetaron las indicaciones de no acotar parcelas en el parque de Arriba hasta el día de Santa Ana. «Ha habido quejas de vecinos porque no se respetó lo establecido y el año que viene habrá que consensuar entre todos cómo se organiza para que se haga de la mejor manera para todos. Hay sitio para todos y hay que ver cómo hacerlo con tranquilidad para todo el mundo, escuchando a todos», dijo.

Concluyó refiriéndose a uno de los aspectos más celebrados de Santa Ana, «cómo el tejido asociativo se involucra aún más» con las fiestas, colaborando, integrándose en ellas y yendo con carrozas al desfile". Y subrayó que esta participacipación de los colectivos hace que otros se animen a participar y, de hecho, ya hay varios, deportivos y de otro tipo que avanzan que irán con carroza en el desfile el año con viene.