Loli Granda, la maestra que hizo de la escuela de La Mata un hogar: "Fuimos una familia"

Loli Granda llegó a la escuela de La Mata (Grado) con apenas 27 años, pensando en que sería una etapa más. Treinta y tres cursos después, con el alma sembrada en cada rincón del aula y el pueblo, y en la memoria de generaciones de alumnos, vecinos y familias, se jubiló hace un año y medio, dejando un legado imborrable en la comunidad. El pasado junio, coincidiendo con las fiestas de San Juan, los vecinos le rindieron un homenaje "entrañable, sin publicidad previa y rodeada de sus últimos alumnos", que ella, ahora, quiere agradecer de corazón.

"En ese momento no sabía muy bien qué decir, porque no me esperaba escuchar lo que desde el quiosco los alumnos, micrófono en mano, decían. Hoy, con más calma, quiero dar las gracias como merecen", explica. "Gracias al pueblo por acordarse de mí, a los que estuvieron y también a los ausentes que, queriendo estar, no pudieron o no se enteraron del acto. Gracias por acompañarme y ayudarme a construir un proyecto educativo que fue mi vida", asegura con emoción.

Y cuando habla de un proyecto que fue su vida”, lo afirma con rotundidad. Al llegar a La Mata se encontró con una escuela que era vista como un centro de segunda o tercera categoría. "Nadie daba un duro por ella", recuerda. Pero se propuso cambiar esa percepción a través del trabajo, logrando buenos resultados académicos para todos los alumnos, adaptándose al punto de partida de cada uno de ellos, configurando un "puzle humano" en el que cada persona se limaba para encajar, preparándoles para su paso al instituto de la mejor forma posible, pero también mejorando el centro, dotándolo de recursos y creando comunidad.

Su apuesta se consolidó con un proyecto de innovación educativa que presentó cinco años después de llegar, titulado "Seño: Yo también quiero hacer eso", inspirado por Juan, un alumno de tres años que quería hacer lo mismo que los mayores en clase de Educación Física. Aquel trabajo sentó las bases del modelo que guiaría toda su trayectoria: una escuela unitaria, viva, donde se aprendía desde la experiencia y desde el respeto mutuo, como en una gran familia. "Me siento realizada profesionalmente. Fui feliz orientando el desarrollo mental y emocional de cada alumno, desde infantil hasta sexto curso, sin dejar a nadie atrás", asegura la docente.

La escuelina de La Mata, que hoy sigue en pie, fue también su hogar. Vivía allí con su marido, Rafa, quien también se implicó de lleno en el día a día del centro: cocinaba en las citas importantes tras las clases, jugaba con los alumnos, construía porterías, cultivaba un huerto que la docente aprovechaba como medio de aprendizaje…Juntos formaron parte de la vida del pueblo, dentro y fuera del aula. "Pasé tantas horas allí que mi familia quedó muchas veces en segundo y tercer plano. Por eso también les debo este agradecimiento", subraya Granda.

La comunidad educativa fue clave. Desde las familias, que ayudaban a limpiar el centro los fines de semana durante los primeros años, hasta la implicación de una de las madres, que impulsó la creación del AMPA, logrando que la escuela evolucionara y se fortaleciera. También recuerda con cariño a los compañeros itinerantes o a media jornada que se sumaron al proyecto, y a quienes le enviaron felicitaciones desde distintos puntos de Asturias y de fuera al enterarse del homenaje.

Y aunque hubo momentos duros -como los inicios con recursos precarios, compaginar su salud con la docencia sin tener que por ello dejar a los alumnos sin clase, ya que durante los primeros cursos no contaba con profesorado de apoyo, o los miedos a quedarse sin alumnado suficiente- Loli Granda no se detuvo. "A veces decía: ‘me los puedo llevar al fin del mundo’, y es que así lo sentía. Cuando salíamos de excursión, por ejemplo, funcionábamos como una sola alma", rememora. La docente recuerda con cariño todas las salidas: las convivencias, los proyectos intergeneracionales, encuentros con otros centro, y cada actividad con la que trasladaba dentro y fuera del aula su manera de enseñar desde lo real, desde lo humano.

En La Mata, Loli Granda no solo enseñó a leer o a sumar. Enseñó a convivir, a cuidarse, a crecer, a respetar y a lograr la mejor versión de uno mismo. Y eso, como dice ella misma, "sigue vivo". "Aunque ahora yo soy una pieza que se ha sustituido, el puzzle sigue encajando. Y eso es lo más bonito que puedo ver desde la distancia", concluye la maestra.