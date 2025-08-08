Qué hacer este fin de semana en Grado: hay visitas guiadas, espectáculos de magia, mercado y fiestas en Rubiano

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado ofrece una variada programación de verano con multitud de actividades gratuitas. Este fin de semana hay visita guiada por el casco histórico y a la arquitectura indiana de la villa, que cuenta con numerosos palacetes en la capital que se pueden ver desde el exterior a través de un paseo breve que permite además conocer el centro de la localidad.

Si se desea participar en esta visita, que es el sábado, solo hay que inscribirse a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88 – turismo@aytogrado.es). La actividad comienza a las 12.00 horas, con salida desde la Plaza Eliseo Nicolás, y dura una hora y 45 minutos para un recorrido que muestra el patrimonio arquitectónico destacado del casco histórico, incluye interior de la Capilla de los Dolores y el palacio de Miranda Valdecarzana, y las casonas indianas de la villa.

El sábado por la tarde el programa «EmplazArte» trae el «Espectáculo itinerante Mago Martín», que se desarrollará por las calles del centro a partir de las 20.00 horas. Y son fiestas en Rubiano, con la Romería de las Nieves: hay misa, vermú, reparto del bollo, juegos infantiles y verbena tarde-noche con Jeny y su acordéon.

El domingo Grado ofrece su mercado tradicional, de 10. 00 a 15.00 horas aproximadamente, una cita que llena de bullicio la villa y cuenta con todo tipo de productos, desde los de la huerta, hasta textiles, calzados, flores, quesos y embutidos y más. Todo el comercio local y la hostelería abren el domingo hasta las tres de la tarde, y la cita del vermú dominical en la villa es un clásico.

