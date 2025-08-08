Qué hacer este fin de semana en Grado: hay visitas guiadas, espectáculos de magia, mercado y fiestas en Rubiano

Grado ofrece una variada programación de verano con multitud de actividades gratuitas. Este fin de semana hay visita guiada por el casco histórico y a la arquitectura indiana de la villa, que cuenta con numerosos palacetes en la capital que se pueden ver desde el exterior a través de un paseo breve que permite además conocer el centro de la localidad.

Si se desea participar en esta visita, que es el sábado, solo hay que inscribirse a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88 – turismo@aytogrado.es). La actividad comienza a las 12.00 horas, con salida desde la Plaza Eliseo Nicolás, y dura una hora y 45 minutos para un recorrido que muestra el patrimonio arquitectónico destacado del casco histórico, incluye interior de la Capilla de los Dolores y el palacio de Miranda Valdecarzana, y las casonas indianas de la villa.

El sábado por la tarde el programa «EmplazArte» trae el «Espectáculo itinerante Mago Martín», que se desarrollará por las calles del centro a partir de las 20.00 horas. Y son fiestas en Rubiano, con la Romería de las Nieves: hay misa, vermú, reparto del bollo, juegos infantiles y verbena tarde-noche con Jeny y su acordéon.

El domingo Grado ofrece su mercado tradicional, de 10. 00 a 15.00 horas aproximadamente, una cita que llena de bullicio la villa y cuenta con todo tipo de productos, desde los de la huerta, hasta textiles, calzados, flores, quesos y embutidos y más. Todo el comercio local y la hostelería abren el domingo hasta las tres de la tarde, y la cita del vermú dominical en la villa es un clásico.