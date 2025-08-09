El deporte es infinito en Grado: el vídeo de las semanas que reúnen a clubes y atletas en un evento ya clásico

Grado celebró del 13 al 30 de junio de 2025 sus XVI Semanas del Deporte Moscón y la multitud de actividades que se desarrollaron en ese marco pueden verse ahora a modo de recuerdo en un vídeo del área de Deportes del Ayuntamiento moscón. En él se puede comprobar la magnitud de la organización de este evento que se organiza en colaboración con clubes, escuelas y talleres o cursos municipales que se imparten a lo largo del año en el concejo.

Estas semanas del deporte moscón han contado con la octava edición del Rallysprint Villa de Grado Benfer, el Grupo Montañero Moscón haciendo la XXXVIII Travesía Ruta Naviega, el Club Piragüismo Moscón con un barco Dragón, la exhibición de Disc Golf en el paseo del río Cubia, encuentros entre equipos de cantera del Mosconia, maratón de pádel en las pistas municipales, tenis, hockey, exhibición a cargo de Gradoactivo, yincana en el velódromo municipal, entrenamiento de kárate con el Gimnasio Lino o el ya clásico Descenso del Medio Nalón.

Entre otras muchas actividades, las hubo de baloncesto con el club San Pedro, el Trial Villandás de Salceo, un partido de exhibición de rugby por el 35.º aniversario del Pillier de Grado, el club gimnástico de Grado, la peña bolística del concejo o el colectivo ajedrecista del concejo.