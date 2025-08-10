La futbolista moscona Paula Redruello golea en su debut en Riazor con el Dépor Abanca, que se llevó su sexta Torre de Hércules
La deportista, que comenzó su andadura en el Mosconia, marcó el segundo gol del encuentro en el estadio de La Coruña
La futbolista Paula Redruello Fernández goleó este sábado en el estadio de Riazor en el partido del Dépor Abanca contra el Sporting Braga que tuvo victoria para los de La Coruña. La deportista de Grado metió el segundo gol de un encuentro que finalizó con dos tantos de los anfitriones frente a unos visitantes que no lograron marcar. El choque, en el marco de la 13ª edición del Trofeo Teresa Herrera femenino, dio la sexta Torre de Hércules al Dépor en un partido en el que la moscona volvió a demostrar una vez más su calidad. Formó parte de la alineación inicial y cumplió con creces en un campo en el que la acompañaron algunos vecinos de Grado desplazados para verla jugar en esta cita de debut en Riazor con el primer equipo femenino. Antes ya jugó otros dos partidos de pretemporada, pero no en este estadio coruñés.
Redruello, "Redru", comenzó de muy pequeña el Club Deportivo Mosconia, donde pasó su primeros años en el fútbol y destacó desde sus inicios. Pasó después por el Sporting de Gijón y milita ahora en el Deportivo de La Coruña. A sus 18 años cuenta con una brillante trayectoria con varias convocatorias con la selección asturiana y con la española.
De una familia muy apreciada en Grado, Redruello dejó en su paso por el Mosconia un grato recuerdo no solo por su capacidad como futbolista, sino por su esfuerzo y humildad, características de una joven cuya primera ficha federativa la hizo en el club de Grado la fallecida Delia López Cámara como miembro de una directiva que entonces presidía José Luis Tamargo.
Nacida en 2007, centrocampista, pasó en 2018 a las categorías inferiores del Sporting de Gijón tras su formación en el Mosconia y en febrero de 2022 jugó por primera vez con el filial del Sporting en Primera Federación.
Con 15 años jugó además su primer partido con el Sporting de Gijón en la categoría Primera Federación Iberdrola. La siguiente temporada jugó ya como parte de la plantilla en la temporada del ascenso a Segunda RFEF.
Es internacional española en categorías sub-15, sub-16, sub-17 y sub19 y un orgullo para Grado, que tiene en ella un referente deportivo, como también lo es para muchas niñas que empiezan en el fútbol. Fue el verano pasado cuando se anunció como nueva jugadora del filial del Deportivo de La Coruña para dos temporadas, con opción a dos más.
