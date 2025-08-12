El emblemático Trofeo Hermanos Tarralva es este miércoles: el Mosconia llama a llenar el Marqués de la Vega de Anzo
La cita, un triangular entre el Vetusta, Unión Deportiva Llanera y Mosconia, es a las 19.00 horas
El Club Deportivo Mosconia celebra el emblemático Trofeo Hermanos Tarralva, que llega a su edición número 51. Será en el Estadio Marqués de la Vega de Anzo el miércoles 13, a las 19.00 horas, con un formato triangular, en la que participarán los equipos Vetusta, Unión Deportiva Llanera y Mosconia. Los socios que tengan el carné actualizado tendrán la entrada gratuita.
La entidad vive un buen momento y es referente por la calidad de sus instalaciones, la excelente situación de los equipos base en cuanto a deportistas inscritos y que hacen deporte con el club y por la afluencia de público al estadio, donde se ha conseguido recuperar la asistencia de la afición. Además, cada año se desarrollan varios eventos especiales que son multitudinarios, el último el celebrado con el amistoso entre el Real Oviedo y la Cultural Leonesa , que metió más de 4.000 personas en el Marqués de la Vega de Anzo.
Este partido, en el que el Oviedo se llevó el "Trofeo Villa de Grado", fue el segundo gran evento del verano con el campo del Mosconia como escenario, tras el celebrado el 26 de julio, también otro amistoso, en este caso entre el Sporting y el Racing. Este pasado 9 de agosto se disputó también un amistoso que enfrentó al Mosconia con el Real Avilés Industrial.
Con estos tres partidos de pretemporada han pasado por el estadio de Grado los tres equipos asturianos más importantes, destaca la gestora, que llama a llenar una vez más de público el estadio este miércoles, con el Trofeo Hermanos Tarralva.
