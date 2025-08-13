La Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor convoca el V Concurso de Fotografía. El plazo para la presentación de las obras comienza el 15 de agosto y finaliza el 15 de septiembre. El certamen, con dos categorías, cuenta con premios en metálico. La categoría de adultos (B), mayores de 18 años, está dotado con 250 euros y diploma, mientras que la de los menores (A) lo está con 150 euros y diploma.

El tema de las fotografías será libre. Deben ser originales e inéditas, pueden ser en blanco y negro, sepia o color, tendrán un formato mínimo de 20 x 30 centímetros y máximo de 40 x 50 centímetros y también se enviarán en formato digital al mail asv.peflor@gmail.com.

Las obras presentadas deben llevar en la parte posterior un título y localización. Cada concursante podrá presentar hasta tres fotografías. Se presentarán en un sobre en el que figurará, en el exterior, la categoría en la que concursa. Los datos completos del autor/a (nombre, apellidos, dirección y teléfono) se adjuntarán en otro sobre cerrado pequeño, junto con las fotografías y que no será abierto hasta la fecha de decisión del jurado.

Las fotos se presentarán en el local de la asociación o a través de correo ordinario. La fecha límite para la aceptación de los trabajos será hasta el día 15 de septiembre.

El jurado estará compuesto por al menos cuatro personas vinculadas a la cultura y al Camino de Santiago y habrá asimismo un veredicto popular con los los votos de los visitantes de la exposición.

Las obras participantes serán expuestas en el centro social de Peñaflor del dia 19 de septiembre al 30 de octubre. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de octubre.

Las fotografías presentadas quedarán en poder de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, así como los derechos de reproducción, exposición y publicación de las mismas, citando siempre el nombre del autor. Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por el jurado. El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como el fallo inapelable del jurado.