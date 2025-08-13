Grado cuelga la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento
El Consistorio, uno de los once que han llevado a cabo la medida en Asturias
El Ayuntamiento de Grado es uno de los once de Asturias en los que se ha colgado la bandera de Palestina. El balcón de la Casa Consistorial la muestra desde el lunes tras el acto de apoyo al pueblo palestino que se celebró por la mañana.
Además del Consistorio moscón otros diez ayuntamientos han llevado a cabo la misma iniciativa. Se trata de Langreo, Lena, Avilés, Bimenes, Carreño, Grado, Illas, Morcín, Quirós y Teverga.
El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, agradeció la solidaridad muunicipal y señaló que "lo que está haciendo el gobierno criminal de Israel en Gaza es un exterminio planificado y no nos podemos callar ante eso".
Zapico solicitó la colaboración del resto de ayuntamientos asturianos. "Nos gustaría que los 65 consistorios restantes se sumasen a esta iniciativa y siguiesen este ejemplo", indicó.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo