Grado cuelga la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Grado es uno de los once de Asturias en los que se ha colgado la bandera de Palestina. El balcón de la Casa Consistorial la muestra desde el lunes tras el acto de apoyo al pueblo palestino que se celebró por la mañana.

Además del Consistorio moscón otros diez ayuntamientos han llevado a cabo la misma iniciativa. Se trata de Langreo, Lena, Avilés, Bimenes, Carreño, Grado, Illas, Morcín, Quirós y Teverga.

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, agradeció la solidaridad muunicipal y señaló que "lo que está haciendo el gobierno criminal de Israel en Gaza es un exterminio planificado y no nos podemos callar ante eso".

Zapico solicitó la colaboración del resto de ayuntamientos asturianos. "Nos gustaría que los 65 consistorios restantes se sumasen a esta iniciativa y siguiesen este ejemplo", indicó.